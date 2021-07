Albenga Volley, dopo l'approdo di coach Siccardi arrivano i primi acquisti: dall'Albisola ecco Vernetti, Ferraro e Quaranta - IVG.it

Albenga. Giocatrici di qualità e attenzione rivolta verso il futuro. È un sestetto “da paura” quello che andrà insieme a coach Siccardi alla ricerca di un ambito ritorno in Serie B2, campionato prestigioso in cui la società ingauna si augura di tornare al più presto. Dopo l’annuncio della nuova guida tecnica ecco dunque le prime ufficialità per il sestetto dell’Albenga Volley, una squadra che da oggi avrà sicuramente una vocazione maggiormente biancazzurra.

Sono infatti tutte provenienti dalle rivali dell’Albisola Pallavolo le nuove ragazze che saranno a disposizione di coach Siccardi, atlete giovani ma già esperte che porteranno freschezza e vitalità al progetto albenganese. Di seguito la nota della società: “Appena finita la stagione siamo subito stati attivi sul mercato per cercare di mettere a disposizione dei nostri allenatori delle squadre competitive sin da quest’anno, ma soprattutto in previsione futura. Abbiamo cercato di portare in società le ragazze più promettenti in zona per garantire un buon livello di gioco in tutte le categorie con un occhio di riguardo alla prima squadra. Il nostro progetto è proprio quello di fornire alla prima squadra delle atlete che possano, nel giro di qualche anno, provare a salire in Serie B. Sappiamo che è un progetto ambizioso ma siamo fiduciosi che partendo da ottime basi e formando le nostre atlete più giovani sia un obiettivo alla nostra portata.

Siamo riusciti a riportare ad Albenga Carole Vernetti, una nostra ex atleta che dopo due anni passati nelle più importanti società della zona ha deciso di ritornare ad Albenga sposando il nostro progetto con grande entusiasmo. Sarà quindi la nostra palleggiatrice per la prossima stagione. Altro acquisto è Irene Ferraro, giocatrice universale, che potrà ricoprire diversi ruoli fornendo alla squadra l’equilibrio necessario. Altro colpo molto importante è l’acquisto di Elisa Quaranta (ex Maurina ed Albisola), una vera bocca da fuoco per la nostra squadra! Oltre a queste conferme siamo in trattativa con diverse atlete come Veronica Ferrigno (2001), atleta delle spiccate doti tecnico/atletiche.

Importante accordo a livello organizzativo è stato raggiunto con Barbara Gioda, la quale dall’anno prossimo farà parte del nostro staff tecnico in primis come supporto a mister Giordano alla guida della Prima Squadra, ma anche come aiuto nel settore giovanile. Ha fin da subito dimostrato una gran voglia di fare ed una grande passione. Siamo sicuri che sarà un valido supporto a tutta la società.

A fine stagione abbiamo organizzato dei colloqui con tutte le nostre atlete per fare il punto della situazione sulla difficile annata appena trascorsa e per valutare la loro disponibilità futura. Purtroppo abbiamo constatato che ci sono diverse nostre atlete che intraprenderanno le carriere universitarie ed alle quali vanno tutti i nostri più sentiti ringraziamenti per le belle annate trascorse ed alle quali vanno i nostri sinceri auguri di poter raggiungere nel migliore dei modi i loro traguardi.

Non saranno più con noi la prossima stagione Alessia Carofiglio (con noi da diversi anni) che rappresenta una delle migliori palleggiatrici liguri, Soraya Pratali (una delle nostre migliori giocatrici) e Amita Basso (centrale di grande spessore). Sono tutte ragazze del 2002 che sono state fondamentali per le ottime annate trascorse insieme e che di sicuro non avranno difficoltà a trovare nuove squadre.”

La stagione 2021/2022 sta quindi scaldando i motori, questo con l’Albenga Volley che vuole ergersi ad assoluta protagonista del prossimo campionato di Serie C.