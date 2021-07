Albenga, una lettrice: "In via Rinaldo aiuole piene di escrementi. Invito amministrazione a venire a vedere" - IVG.it

Questa è via Maggiore Enrico Rinaldo ad Albenga, frazione Bastia. Amena e ridente località della riviera, pronta ad accogliere residenti e turisti. Una vera vergogna. Ogni giorno accompagno in passeggiata i miei due cani, da molti anni. Sono “armata” sempre di sacchettino per raccogliere giustamente ció che va raccolto ed ammiro “estasiata” il panorama.

Ovvio, l’inciviltà è di casa e lo sappiamo ma anche il servizio pulizia strade è perlomeno “discutibile”. Rarissimamente si incontrano gli addetti ( forse una volta al mese?) assurdo. Ora, so bene che dipende dall’amministrazione comunale e personalmente sono stata in lista con quella attuale che conosco… mi spiace dirlo e soprattutto mi spiace rilevare l’inciviltà di chi, residente, non si occupa nel suo piccolo di operare la pulizia prevista quando accompagna i propri amici a quattro zampe. Qualche tempo fa, grazie al cielo, è comparso in bidone giallo di raccolta… praticamente “invisibile” a molti.

Le piccole e ridenti aiuole oggi piene di escrementi, sono state abbandonate dopo che i poveri alberelli messi a dimora sono caduti uno dopo l’altro… hanno resistito in pochi… (l’amministrazione Guarnieri aveva abbattuto i precedenti per sostituirli con esili alberelli che nn reggono ai forti venti). Lo so, ci sono problemi ben più gravi nn lo metto in dubbio, ma, la civiltà non sarebbe ( ed uso il condizionale) la prima regola per una convivenza appunto, civile?

Quindi… Non voglio sia la solita denuncia pubblica che picchia sul malsano comportamento umano… vorrei fosse invece uno sprone che muova dentro le persone qualcosa… in questo pianeta schiavo delle nostre brutture noi ci siamo, e ognuno di noi conta qualcosa, non solo per lamentarsi, ma per fare la sua parte. Retorica? Forse… Illusoria speranza? Sicuro…

Vorrei invitare l’amministrazione pubblica a fare un “giro turistico” per il borgo ridente, in via Maggiore Enrico… quando vogliono, sono a disposizione per fare da guida. Che tristezza, e chiudo… Potremmo vivere bene, nella pulizia e nella bellezza. Invece no, chissà…sarà il destino…?

Simonetta Vandone