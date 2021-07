Albenga si prepara per la finale degli Europei: maxi-schermo in Piazza Berlinguer - IVG.it

Albenga. Il Comune di Albenga ha organizzato la proiezione della partita degli Europei prevista per domenica 11 luglio durante la quale si sfideranno l’Italia e l’Inghilterra su un maxischermo in piazza Berlinguer che sarà allestita per l’occasione con mille posti a sedere oltre ai quali non sarà più possibile l’accesso nell’area di manifestazione.

Il Comune ricorda che non vi è possibilità di prenotazione dei posti e che l’accesso all’area sarà possibile a partire dalle ore 19.30 e dotati di mascherina.

È fatto assoluto divieto di entrare nell’area di manifestazione con petardi, fumogeni, fuochi d’artificio, bottiglie di vetro e tutto ciò che può essere lesivo dell’incolumità personale e altrui come caschi e oggetti o materiali atti ad offendere.