Albenga, riqualificazione Viale Che Guevara: al via l'asfaltatura da Rio Antognano al depuratore - IVG.it

Albenga. È iniziata questa mattina l’asfaltatura del tratto di Viale Che Guevara che da Rio Antognano arriva fino al depuratore Comunale. L’intervento, il cui importo complessivo ammonta a 215mila euro e che prevede un incremento dell’area di parcheggio nella zona comporterà la chiusura del tratto di strada per circa 7 giorni.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “Abbiamo deciso di procedere comunque durante la stagione estiva perché in quella zona ci sono poche attività e abbiamo valutato che, a fronte di un disagio limitato a pochi giorni, riusciremo a restituire alla città una viabilità adeguata.”

Spiega il vicesindaco Alberto Passino: “Asfaltatura necessaria a completamento e ripristino degli interventi di collegamento della fognatura alla nuova vasca di laminazione di viale Che Guevara. Potrebbe esserci qualche disagio per la viabilità, di cui ci scusiamo da subito, ma l’intervento era atteso da tempo e non si poteva indugiare oltre, espletate tutte le procedure di gara, il manto stradale andava ripristinato al più presto anche per la stessa sicurezza stradale”.