Albenga, ora disponibile gratuitamente la certificazione dei servizi demografici on-line - IVG.it

Albenga. Il Comune di Albenga aggiunge un’importante novità a servizio dei cittadini: la possibilità di ottenere certificazioni dei servizi demografici on-line. Da oggi, infatti, i cittadini per ottenere un certificato non dovranno più recarsi necessariamente in Comune presso lo sportello dell’ufficio competente, ma potranno riceverne copia accedendo al servizio con un semplice click.

Per farlo è semplice, basterà collegarsi al sito del Comune di Albenga e, al seguente link, collegandosi tramite Spid, si potranno ottenere i certificati di anagrafe scaricandoli agevolmente tramite il proprio PC, Tablet o smartphone. Niente più code allo sportello insomma.

I certificati sono emessi firmati digitalmente dal sindaco e dotati si Qrcode che ne attestano la validità, originalità ed equipollenza con il tradizionale formato cartaceo. Grazie anche all’apposizione del sigillo digitale il certificato ha lo stesso valore dell’originale. Il servizio è completamente gratuito e non sono dovuti oneri economici e diritti di segreteria.

Afferma Claudia Rams consigliere delegato allo Sportello del Cittadino che si è interessata direttamente a questa importante innovazione: “Con il supporto del vicesindaco Alberto Passino e l’aiuto del funzionario all’informatica del Comune di Albenga Paolo Carrera e del dirigente Emanuele Scardigno, abbiamo pensato ad alcuni miglioramenti dei servizi offerti ai cittadini. Come primo step abbiamo pensato di dare la possibilità di ottenere certificati e documenti senza recarsi necessariamente in Comune agevolando i cittadini, specie coloro che lavorando avevano difficoltà a richiedere e ottenere un certificato. Abbiamo molte altre idee, innovazioni e agevolazioni in mente da apportare allo Sportello del Cittadino per andare sempre più incontro gli utenti”.

Afferma Vincenzo Munì, consigliere delegato alla digitalizzazione:” Prosegue il lavoro di ammodernamento e di digitalizzazione del Comune di Abenga. Grazie all’introduzione di questi nuovi servizi, puntiamo a rendere sempre più semplice la vita ai cittadini garantendo loro servizi veloci ed una struttura comunale più vicina e più agevole. Siamo molto soddisfatti dell’introduzione di questi nuovi servizi e puntiamo presto ad incrementarne la quantità e la qualità”.

Il servizio è già pubblicato e raggiungibile attraverso il portale della Rete Civica Comunale.