Albenga: nuovo bando Arte per l'assegnazione di case popolari, domande a partire dal 13 luglio - IVG.it

Albenga. Dal 13 luglio potranno essere presentate le domande per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) ad Albenga. L’ultima graduatoria risale al 2015.

“Il nuovo bando A.R.T.E. per l’assegnazione di nuove case popolari – dichiara Marta Gaia, assessore alle Politiche Sociali del Comune di Albenga – è una grande opportunità per i cittadini in situazione di grave disagio economico, soprattutto in un momento come quello che stiamo vivendo. Invito tutti i cittadini a leggere con attenzione l’avviso e a compilare i moduli in ogni sua parte. Ringrazio l’U.O. Politiche Sociali del Comune di Albenga, la dirigente Sabrina Petroni e l’Ufficio Vendite e Assegnazioni di A.R.T.E. Savona per la collaborazione e il lavoro svolto finora”.

“Questo bando era atteso da lungo tempo dai cittadini di Albenga e non solo – aggiunge il sindaco Riccardo Tomatis – La nostra amministrazione è molto attenta alle esigenze di tutti coloro che versano in situazioni di difficoltà e, oltre alla proficua collaborazione con A.R.T.E. che ha condotto a questo importante risultato, stiamo portando avanti, e per questo in particolare ringrazio l’assessore Marta Gaia, nuovi progetti per ampliare e ristrutturare case di emergenza abitativa al fine di garantire quel circuito virtuoso che prevede la permanenza in tali alloggi per un periodo breve”.

Potranno presentare domanda i cittadini rientranti nei requisiti previsti dal regolamento approvato durante il consiglio comunale del 24 maggio 2021 e nella Legge Regionale n 10 2004 all’art 5. I moduli di domanda e il regolamento possono essere scaricati dal sito di A.R.T.E. Savona (www.artesv.it) o distribuiti previo appuntamento presso l’Ufficio Politiche Sociali del Comune di Albenga in Viale Martiri della Libertà 1, nelle giornate di martedì (dalle 9 alle 13) e giovedì (dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16).

La domanda debitamente compilata, sottoscritta e completa dei documenti richiesti, potrà essere presentata mediante consegna a mano presso l’Ufficio Politiche Sociali del Comune di Albenga (su appuntamento, negli stessi giorni e orari indicati prima), mediante raccomandata A.R. indirizzata a A.R.T.E. Savona (via Aglietto 90 – 17100 Savona) per la cui ricezione farà fede la data del timbro postale accettante, oppure mediante Pec indirizzata a A.R.T.E. Savona all’indirizzo posta@cert.artesv.it (in tal caso, a pena di esclusione, il partecipante dovrà essere titolare della casella di posta elettronica certificata utilizzata per l’invio della domanda; fa fede la data di invio della e-mail).

Le domande saranno ricevute dall’A.R.T.E. Savona a partire dal 13 luglio 2021 e sino al termine ultimo (perentorio) delle ore 16.00 del giorno 23 settembre 2021. Per i residenti nei paesi extraeuropei il termine ultimo è fissato invece alle ore 12.30 del giorno 12 ottobre 2021.

Per ulteriori informazioni e la prenotazione degli appuntamenti visitare il sito internet di A.R.T.E. Savona (www artesv.it) oppure contattare telefonicamente l’Ufficio Patrimonio Vendite e Assegnazioni al numero 019-8410221 il mattino dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 ed il pomeriggio del martedì e del mercoledì dalle ore 14.00 alle ore 16.00.

Il testo integrale del bando ed i relativi modelli allegati sono disponibili sul sito internet di A.R.T.E. Savona (www.artesv.it) e sul sito intemet del Comune di Albenga (www.comune.albenga.sv.it).