Albenga in lutto, è mancata Anna Maria Vignola - IVG.it

Albenga. Un lutto improvviso ha colpito la città di Albenga. È mancata Anna Maria Vignola.

A dare notizia l’associazione Vecchia Albenga, di cui ha fatto parte per tanti anni con la sua preziosa partecipazione: “Ciao Anna Maria, te ne sei andata e hai lasciato tutti senza parole. Persona stimata sia nell’ambito lavorativo che in quello personale. Una mamma e una nonna stupenda sempre presente per i figli e gli adorati nipoti. Attenta e laboriosa nella nostra associazione, nella parrocchia di San Bernardino come catechista e in tutto quello che facevi. Ci mancherai Anna, ci mancherà il tuo sorriso, la tua amicizia, i tuoi dolci, la tua presenza. Ritroverai tuo marito, perso troppo presto e di sicuro in Cielo avrai già trovato qualcosa da fare per gli altri. Un abbraccio alla famiglia da parte di tutta l’associazione”.

Per moltissimi anni è stata cancelliera della Pretura di Albenga e poi della sezione distaccata di Albenga del tribunale di Savona. Da parecchi anni era in pensione.

Ad unirsi al dolore l’ex sindaco Giorgio Cangiano: “La dolorosa notizia dell’improvviso decesso di Anna Maria Vignola ha sicuramente tristemente colpito i tanti cittadini albenganesi che hanno avuto la fortuna di conoscerla e gli avvocati del foro di Savona. Grazie alla sua preparazione e dedizione al lavoro ha garantito l’operatività della cancelleria civile di Albenga anche in periodi di grave carenza di organico . Non aveva bisogno di computer perchè lei riusciva a ricordare ogni dettaglio. Come tutte le persone molto dirette ha lascito ricordi veri e sinceri. Aveva la capacità di risolvere concretamente questioni burocratiche che spesso sembravano insuperabili. Nel periodo in cui sono stato Sindaco la ricordo attivamente presente a varie iniziative organizzate dalla Vecchia Albenga di cui era socia e della parrocchia di San Bernardino. Una bella persona che ricordo con grande affetto”.

Queste le parole dell’avvocato Vittoria Fiori presidente dell’ordine degli avvocati di Savona: “Anna Maria Vignola è stata una delle prime persone che mi fu presentata da mio padre, nella Pretura di Albenga, quando iniziai la pratica forense. L’ingresso in cancelleria per il disbrigo delle incombenze, per un giovane praticante, era quotidiano. Era una donna preparata, schietta ed intelligente. Lavoratrice instancabile, reggeva un carico di lavoro enorme nella cancelleria civile ed è stata un punto di riferimento per tutti gli avvocati del Foro savonese che la ricordano con grande affetto. La notizia della sua improvvisa scomparsa mi ha rattristato molto. Ci mancherà”.

Il funerale si terrà giovedì 22 luglio alle 10 a San Bernardino.