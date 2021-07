Albenga, i biglietti per i musei diventano "virtuali" con Vivaticket. Pirino: "Vetrina mondiale per i nostri eventi e musei" - IVG.it

Albenga. Da oggi i biglietti della rete civica museale di Albenga e la Mostra Magiche Trasparenze saranno acquistabili anche on-line tramite il circuito “Vivaticket”. Il sistema è fornito dalla Strobe srl e consentirà di acquistare i biglietti anche per qualsiasi evento del Circuito: concerti, musei, teatro e molto altro.

Afferma il vice sindaco Alberto Passino: “Ringrazio la Fondazione Oddi che ha voluto accogliere l’invito dell’amministrazione e dotare quindi la struttura di Palazzo Oddo, il circuito dei musei e degli spettacoli di questo importante strumento digitale per essere al passo con i tempi e ancor più vicini alle esigenze di turisti e cittadini e di chi vorrà partecipare a spettacoli di Comune e Fondazione.”

Afferma Roberto Pirino, presidente della Fondazione Oddi: “Sono molto soddisfatto di questo progetto promosso dal nostro collaboratore Maurizio Natoli e al quale ha collaborato anche Alessandro De Blasi, che permette alla città di Albenga di essere inserita nel circuito Vivaticket. Questa sarà una grande opportunità per la città di Albenga, per i suoi cittadini e per i visitatori che potranno prenotare e accedere ai nostri musei senza alcuna difficoltà scegliendo in autonomia la data della propria visita e in più potranno accedere ad altri eventi e musei scegliendoli e prenotandoli attraverso questo canale.

“Entrare nel circuito Vivaticket rappresenta un passo avanti e ci rende partecipi di un quadro complessivo legato alla cultura, all’ospitalità. Tutti gli eventi, anche gratuiti, potranno essere visti e prenotati anche attraverso questo sito conosciuto a livello mondiale”, conclude.