Albenga, da FI e Lega una mozione per richiedere il rifacimento del manto stradale di via Papa Giovanni XXIII - IVG.it

Albenga. Una mozione per chiedere all’amministrazione comunale di stanziare somme di bilancio comunale per rifare il tratto terminale di Via Papa Giovanni dove insistono una banca, l’Unicredit e lo sportello del gas, l’Edigas. A presentarla sono stati i consiglieri Eraldo Ciangherotti, Gerolamo Calleri e Cristina Porro.

“Buche, dossi e asfalto sgretolato in questo tratto di carreggiata sono diventati un vero e proprio incubo – scrivono – Occorre riqualificare questa via, finanziando il progetto che Rosy Guarnieri aveva messo a punto negli uffici dei lavori pubblici. Sono noti casi d’infortuni legati al dissesto degli stessi marciapiedi e dei relativi cordoli e per i veicoli è impossibile poter parcheggiare in questo tratto di strada senza subire danneggiamento alla carrozzeria. Una situazione di assoluta precarietà con un fondo stradale pieno di numerosi dislivelli, dossi, avvallamenti e buche determinati sia dall’usura e dalle intemperie, sia soprattutto dalle radici degli alberi che ne hanno devastato l’asfalto”.

“Tutte queste condizioni costituiscono insidie assai pericolose che si acuiscono sempre di più” accusano. Da qui l’esigenza, “generale e ormai non più prorogabile, della necessità del rifacimento del manto stradale dell’ultimo tratto di Via Papa Giovanni, ormai da tempo ridotto ai minimi termini, in piena inosservanza dei requisiti minimi di sicurezza e percorribilità da parte di tutti coloro che per qualsiasi motivo percorrono le strade del nostro territorio”.

“Per questa ragione portiamo in Consiglio comunale la mozione per impegnare l’amministrazione e se necessario la sosterremo anche con una raccolta firme” concludono.