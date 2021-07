Albenga, continuano gli interventi di pulizia e messa in sicurezza del fiume Centa - IVG.it

Albenga. Continuano gli interventi di manutenzione straordinaria di rii e canali presenti sul territorio di Albenga frutto di importanti scelte programmatiche effettuate dall’amministrazione albenganese guidata dal sindaco Riccardo Tomatis.

In particolare terminerà entro il prossimo15 agosto (nel rispetto delle norme di tutela previste per le zone SIC) la pulizia straordinaria del fiume Centa nel tratto compreso tra la variante dell’Aurelia e l’area Commerciale sita in Reg. Bagnoli. In questi giorni, inoltre, sta terminando l’intervento sul Carenda nel tratto compreso tra l’autostrada e la strada Poggi/Carenda.

A seguire la ditta si sposterà sul canale sito in Reg. Bagnoli a Leca d’Albenga dove sarà terminato un importante intervento di manutenzione straordinaria.

Questi lavori fanno parte del progetto di “Manutenzione Rii Fossi e Canali” che l’Amministrazione di Albenga ha finanziato con 104.179,76 euro. Ad aggiudicarsi la gara era stata da ditta “Tracce Società Cooperativa” di Finale Ligure che eseguirà l’intervento per un importo contrattuale di € 73.335,51.

Spiega il vicesindaco Alberto Passino: “Presto inizieranno anche gli interventi su rio Carenda (tratto a monte) da e sulla base delle disponibilità dell’ente valuteremo ulteriori interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. Ricordo poi ai frontisti dei rii minori, che sono tenuti anch’essi a mantenere pulita la “propria” sponda, come previsto da regolamento di polizia rurale. Se tutti insieme cooperiamo al bene comune, malgrado il fenomeno delle “bombe d’acqua” sia sempre più frequente, siamo convinti che tutta la collettività ne trarrà beneficio.”

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “La nostra Amministrazione ha sempre dimostrato una particolare attenzione alla sicurezza idrogeologica del territorio, infatti, periodicamente e a rotazione, stiamo intervenendo su tutti i numerosissimi rii e canali presenti nella nostra città, stanziando ingenti somme. Purtroppo, in questi ultimi anni, abbiamo assistito a fenomeni meteorologici particolarmente intensi con forti e abbondanti precipitazioni concentrare in brevi lassi temporali, tutto ciò ha evidenziato ancor più l’importanza di interventi sistematici che, grazie all’ottimo lavoro degli uffici, riusciamo a programmare annualmente”.

“Ricordo che recentemente abbiamo effettuato un intervento di manutenzione straordinaria di rio Inferno e Ciambellino, stanno per concludersi i lavori sul Centa e sul Carenda e seguiranno quelli sul canale in regione Bagnoli e l’Avarenna. Il nostro impegno, così come è stato fino ad ora, è quello di continuare a lavorare in questa direzione stanziando risorse per la sicurezza del nostro territorio” conclude il primo cittadino.