Albenga, Andrea Caverzan è il nuovo responsabile tecnico del settore giovanile ingauno - IVG.it

L’Asd Albenga 1928 ha comunicato di aver affidato l’incarico di Responsabile Tecnico del Settore Giovanile a mister Andrea Caverzan.

Nato a Montebelluna il 24 settembre 1968, Caverzan da giocatore ha vestito le maglie di Udinese, Venezia, Ternana, Cittadella e Spezia, solo per per citarne alcune. Ha preso parte con la Nazionale al campionato mondiale U17 nel 1985 e U20 nel 1987. Da allenatore ha guidato in Eccellenza: Imperia, Finale, Argentina, Ventimiglia e Ospedaletti. Ora torna ad Albenga con questo nuovo ruolo, dopo aver guidato la prima squadra in Promozione.

“Mister Caverzan – si legge nel comunicato del club bianconero – ha sposato la politica societaria dell’Albenga, che prosegue con importanti investimenti rivolti al settore giovanile. Presto con il suo contributo verranno ufficializzati i nuovi quadri tecnici della cantera bianconera. La presidente Claudia Fantino e la società tutta da il benvenuto al mister e augura buon lavoro”.

