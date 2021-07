Albenga, al via i lavori per la nuova rotonda tra via Patrioti e viale Otto Marzo - IVG.it

Albenga. Sono iniziati i lavori per la realizzazione della rotonda tra via Patrioti e viale Otto Marzo a scomputo degli oneri di urbanizzazione relativi all’operazione immobiliare Vistamare. Secondo le aspettative, la rotonda diventerà uno snodo cruciale per la viabilità della zona.

“Con l’abbattimento dell’ex ortofrutticola e la realizzazione del complesso immobiliare Vistamare, la zona di via Dalmazia e piazza Bolla sarà rivalutata completamente – sono le parole del sindaco Riccardo Tomatis -. Il complesso, infatti, oltre a prevedere un’area commerciale e una residenziale, vedrà la realizzazione di importanti opere di urbanizzazione quali la rotonda tra via Patrioti e viale Otto Marzo e l’armonizzazione di quella già esistente tra via Patrioti e via Dalmazia, la realizzazione un Auditorium, di giardini pensili e di una nuova piazza”.

“L‘intenzione è quella di avere uno spazio ulteriore in zona mare da utilizzare per la realizzazione di spettacoli, incontri e da sfruttare come centro di aggregazione, in particolare per i giovani.

Con il completamento del Progetto Moli, del complesso Vistamare e delle opere di urbanizzazione relative daremo nuova vita e sviluppo a quella zona della nostra bellissima città. Albenga punta sempre più a diventare centro nevralgico di arte, storia, cultura, ma anche mare, spettacolo e divertimento” spiega Tomatis.

Poi conclude: “Ricordo inoltre che Vistamare effettuerà anche interventi sull’ex cinema Astor, diventato oggi Centro Giovani. Saranno creati nuovi spazi di aggregazione e migliorati quelli già esistenti”.