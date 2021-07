Albenga, a Villanova in scena il Memorial in ricordo di Giovanni Lai - IVG.it

Albenga. Si è svolto a Villanova il Memorial Giovanni Lai, torneo di calcetto organizzato dall’associazione “Amici di Giovanni” in collaborazione con Associazione Giovani Alassio e Taberna del foro.

Quest’ultime hanno donato in beneficenza il ricavato all’associazione Abeo Liguria Onlus per il “progetto Vanni Oddera” in aiuto alle famiglie dei bimbi del reparto oncologico Giannina Gaslini.

Inoltre verrà acquistato un defibrillatore che sarà installato nel campetto del comune di Villanova proprio dove si è svolto il torneo.

Taberna del Foro, AGA e la mamma di Giovanni ringraziano tutti i giovani ragazzi che hanno partecipato con grande positività e responsabilità.