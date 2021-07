Albenga, a Cristina Rava il "Premio Eccellenza Donna" - IVG.it

Albenga. Ieri sera è stato consegnato il ” Premio Eccellenza Donna” organizzato dalla sezione di Albenga FIDAPA BPW Italy (Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari, Business and Professional Women International) a Cristina Rava scrittrice ingauna di fama nazionale.

Il riconoscimento viene attribuito a donne che si sono particolarmente distinte nell’ambito dell’arte delle professioni e degli affari e Cristina Rava incarna perfettamente tutte queste caratteristiche.

La professoressa Daniela Aicardi, Presidente della sezione di Albenga che ha presieduto la cerimonia che si è tenuta ieri presso Magnolia Sporting Club Albenga- Via Isonzo nel spiegare la motivazione di tale scelta afferma: “Abbiamo sempre conferito il Premio a donne eccezionali, che si sono distinte nella loro professione, impegnate nel sociale, nella difesa dei diritti delle donne, nella cultura, nelle arti e nello sport, dimostrando che una donna può, con capacità e bravura, portare avanti contemporaneamente quelli che sono i valori della parità di diritti, del lavoro e della famiglia.

Quest’anno, come l’anno precedente, abbiamo deciso di rendere omaggio alla nostra città con un’artista ingauna che si è distinta nel mondo della cultura, la scrittrice Cristina Rava, una donna e scrittrice straordinaria, che ci ha fatto sorridere e pensare e che, con la sua suspense noir, ci ha tenuti incollati ai suoi libri. Nei suoi romanzi, con fantasia e originalità, ha contribuito alla valorizzato del territorio ligure e delle sue tradizioni, unite ad una buona dose di estro e buon gusto.

La passione, la dedizione e l’impegno sono punti di forza che accomunano le nostre premiate così come le donne che fanno parte della nostra Associazione, sempre impegnate e pronte ad adoperarsi per migliorare la vita e i diritti di tutti”.

Il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis: “Un legame particolare mi lega alla Fidapa e a Cristina Rava che conosco da quando eravamo entrambi dei ragazzini, anche per questo sono particolarmente contento di aver partecipato alla cerimonia di consegna di questo premio e colgo l’occasione per sottolineare quanto sia importante, ancora e soprattutto oggi, agire e sostenere le donne in tutti i campi, affinché possano ricevere i riconoscimenti che meritano”.