Alassio Salute è hub vaccinale, Melgrati: "Ora velocizzare iter per i turisti" - IVG.it

Alassio. L’hub vaccinale presso il centro medico di Alassio Salute è finalmente una realtà.

“Da ieri sera – l’annuncio di Francesco Bogliolo, responsabile della struttura alassina – è aperto un apposito slot per prenotare il proprio appuntamento per la somministrazione del vaccino. Per la prossima settimana sono previste 750 dosi di Moderna e ulteriori 150 seconde dosi di AstraZeneca. E’ sufficiente collegarsi sul sito della Regione Liguria all’indirizzo prenotovaccino.regione.liguria.it ​”.

“Analogamente – aggiunge Bogliolo – è stato attivato anche un ulteriore hub a Cairo Montenotte”.

“E’ finalmente giunto a conclusione l’iter per trasformare la struttura di via della Chiusetta in un vero e proprio hub vaccinale – spiega Fabio Macheda, Assessore all Politiche Sanitarie del Comune di Alassio – ovvero un luogo ideato e allestito per ospitare il significativo numero di persone che devono vaccinarsi. Un luogo fondamentale in questa lotta in cui le persone vi stiano solo il tempo necessario ad eseguire la vaccinazione e ricevere tutte le informazioni del caso; un punto cruciale per la lotta al COVID-19, un centro attivo e dinamico in cui personale sanitario e associazioni di Volontariato offrono i loro servizi alla popolazione”.

Con i medici di medicina generale di Alassio Salute, infatti, fondamentale è il supporto dei Volontari della Protezione Civile, della Croce Bianca e della Croce Rossa.

“Abbiamo lavorato tutti insieme – conclude il Sindaco di Alassio Marco Melgrati – perché Alassio divenisse un riferimento della campagna vaccinale, per poter essere destinazione sicura e soprattutto per la tutela della salute dei nostri cittadini e i nostri ospiti. Il primo obbiettivo è stato raggiunto e sono già in molti quelli che da ieri sera stanno prenotandosi presso l’hub di Alassio”.

“Ora cercheremo di sveltire l’iter affinché, come annunciato dal governatore della Liguria, si possano vaccinare anche i turisti”.