Alassio, inaugurato il parcheggio temporaneo di Via Gastaldi: pronti novanta posti auto - IVG.it

Alassio. “Ho inaugurato ieri il nuovo parcheggio provvisorio, in attesa della gara d’appalto della scuola media per una capienza di 90 posti – Marco Melgrati annuncia dalle pagine social l’apertura del nuovo parcheggio temporaneo sull’area del cantiere delle scuole di via Gastaldi – il parcheggio è gratuito e illuminato di notte. Devo ringraziare l’assessore Rocco Invernizzi che ha avuto e presentato l’idea, che ho colto al volo. Con un investimento minimo è stato realizzato andando a sostituire di fatto il parcheggio di via Pera, occupato dal cantiere per la realizzazione di un parcheggio multipiano che, a regime, avrà una capienza di 200 posti auto”.

“Si invitano i signori utenti a procedere lentamente e a rispettare gli stalli di sosta disegnati” prosegue il sindaco mentre prosegue l’iter del progetto per il nuovo plesso scolastico di Via Gastaldi.

“Per la fine della settimana – spiega Fabio Macheda, Assessore all’edilizia scolastica del Comune di Alassio – siamo in attesa che il progetto sia validato per procedere con la gara europea per l’assegnazione del cantiere: un iter che richiederà circa 90 giorni, si concluderà quindi ad ottobre quando finalmente potremo riaprire il cantiere e iniziare la costruzione del nuovo plesso scolastico”.

“Va da sè – aggiunge Melgrati – che appena saranno aperte le buste della gara per la costruzione della scuola, il parcheggio scomparirà, ma per allora saranno in via di conclusione, se non già conclusi i lavori del primo lotto del Parcheggio di Via Pera ripristinando l’equilibrio dei posti auto”.