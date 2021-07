Alassio, il Rotary Club installa un pannello informativo sulla chiesa di Santa Croce a Solva - IVG.it

Alassio. Il Rotary Club di Alassio ha deciso di installare un pannello informativo sulla chiesetta di Santa Croce di Solva.

“La chiesetta di Santa Croce sorge in una zona di forte passaggio dei frequentatori della via Iulia Augusta e/o in genere di turisti della città di Alassio – spiegano dal Club – L’idea del Rotary di Alassio di installare un pannello informativo sulla suddetta chiesetta è finalizzata a migliorare e completare il progetto di riqualificazione della Via Iulia Augusta già a suo tempo realizzato, nell’anno 2015, dai Club Rotary di Alassio e Rotary di Albenga, con l’autorizzazione della Soprintendenza ai beni archeologici della Liguria”.

Il cartello informativo, la cui struttura è identica a quelli già installati a suo tempo sulla Via Iulia, illustra sinteticamente le origini e la storia delle cappelletta di Santa Croce e gli interventi di ricostruzione eseguiti nel recente passato.

Il testo riportato nel cartello è stato concordato con la partecipazione e visione dell’Istituto Internazionale degli Studi Liguri di Albenga ed approvato dalla Soprintendenza delle Belle Arti di Genova.

Inoltre il cartello riporta un QR Code che riconduce alle informazioni sulla chiesa di Santa Croce.