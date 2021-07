Alassio, conclusi gli stage per i ragazzi dell'alberghiero: "Anno difficile e faticoso, ma tanti ora hanno un contratto" - IVG.it

Alassio. “Stanno felicemente terminando in questi giorni i percorsi Ptco che hanno visto impegnati in stage professionalizzanti gli allievi dell’IIS ‘Giancardi Galilei Aicardi’. Quasi una scelta ‘controcorrente’ quella dell’Istituto alassino se si considera che diverse scuole professionali hanno preferito non organizzarli al termine di un anno scolastico difficile, pieno di incertezze e faticoso. Molti ragazzi hanno ottenuto un contratto per la stagione estiva”. Lo comunicano dall’istituto alassino.

“Il team di docenti guidati dal dottor Salza ha, invece, fin dall’estate scorsa, considerato i Ptco come parte della strategia di resilienza con la quale si sarebbe e si è poi effettivamente affrontato il graduale ritorno alla normalità, nonché il nuovo progetto di scuola post Covid”.

“Una sfida particolarmente azzeccata per una scuola molto integrata nel territorio – dicono dall’istituto -, per un anno risultato poi ricco di soddisfazioni, spesso colte ‘in contropiede’, o ‘all’ultimo respiro’, tra le poche iniziative a disposizione”.

“Il gruppo di docenti – sottolineano – che ha lavorato con notevole spirito di abnegazione a preparare queste esperienze di alternanza scuola- lavoro, ha colto il favore degli imprenditori, intercettando i bisogni aziendali per l’estate e con il grande risultato di aver visto quasi tutti i propri studenti ottenere al termine dello stage un contratto di lavoro per i mesi successivi della stagione. Molte le attività enogastronomiche e agricole che intendono garantirsi l’opera dei giovani alunni, ormai vicini all’esame di Stato, per il futuro delle loro aziende, in uno stretto rapporto con l’istituzione scolastica”.

“Mentre si avvia la fase due della scuola estiva con laboratori per ragazzi speciali e ancora attività di recupero, si è anche conclusa la partnership con i Rotary Club di Alassio e Albenga che hanno realizzato importanti video lezioni per docenti e studenti, tenute dai medici impegnati in ‘prima linea’ contro il virus. La cerimonia finale, alla presenza del Governatore Distrettuale Rotary, dottor Musso e dei presidenti dei club, ha visto il dono alla scuola di 22 tablet che andranno a contribuire alle dotazioni nel serrato piano di rinnovamento tecnologico d’istituto”.

“Il collegio docenti di fine giugno – concludono – ha posto il sigillo finale ad un anno importante per una comunità scolastica che, dopo anni di reggenze pur impegnate, acquisito il proprio Dirigente di ruolo, fiera del suo passato, ha ripreso decisamente il gusto per il futuro, con realizzazioni concrete e progetti ambiziosi”.