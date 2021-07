Alassio, completati i lavori alla scalinata di accesso alla Cappelletta - IVG.it

Alassio. Conclusi i lavori alla scalinata di accesso alla Cappelletta posta all’ingresso del porticciolo turistico al fondo della passeggiata A. Cadorna, uno dei luoghi più suggestivi e frequentati della città. La ringhiera in ferro battuto, infatti, era quasi completamente ossidata e necessitava di un trattamento per l’eliminazione della ruggine e successiva protezione e messa in sicurezza.

“I pilastrini di sostegno della ringhiera, costruiti in elementi in pietra a vista, presentavano fessurazioni sparse probabilmente dovute all’esposizione agli agenti atmosferici ed al mare, tanto da causarne, in sporadici casi, anche il distacco di porzioni consistenti, con rischio di caduta sulla sottostante strada di acceso al porto”, spiega Rocco Invernizzi, assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Alassio.

“Si è provveduto quindi – prosegue – alla manutenzione ordinaria del sito tramite pulizia e successiva tinteggiatura di tutta la ringhiera in ferro battuto nonché a riparare la sommità dei pilastrini mediante la posa di un unico elemento in pietra, di colore e dimensioni adatte, atto a fornire completa copertura dalle intemperie alla struttura sottostante al fine di evitare infiltrazioni e successive fessurazioni”.

“Ora la Cappelletta e il caratteristico gioco di scalette e ponticelli per accedervi hanno ritrovato l’ordine, il decoro e la sicurezza che merita uno dei simboli della nostra splendida città”, conclude Invernizzi.