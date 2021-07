Alassio, approvato il bilancio annuale della partecipata Gesco: consuntivo in attivo di 27mila euro - IVG.it

Alassio. Il 30 giugno scorso durante l’Assemblea Gesco è stato approvato il bilancio 2020 della partecipata comunale preposta alla gestione degli impianti sportivi, dei parcheggi, della pulizia delle strutture comunali e da quest’anno anche della gestione della sentieristica della collina e molti altri servizi di primo piano per la collettività cittadina. La partecipata al 100% di proprietà del Comune di Alassio chiude l’anno con un utile netto di 27mila euro, in crescita rispetto al 2019 che la vedeva in positivo per 24mila euro circa.

“Un risultato che ha del miracoloso – commenta il presidente di Gesco, Igor Colombi -. Il 2020 è stato un anno a dir poco difficile soprattutto per quanto riguarda gli introiti dei parcheggi a pagamento, che hanno risentito pesantemente delle chiusure e delle limitazioni alla mobilità. Tuttavia, siamo riusciti a contenere i costi e a limitare la perdita di fatturato (solo il 6.5%) anche grazie ai nuovi asset societari come la gestione del mercato settimanale (scelta vincente del Comune, sotto ogni punto di vista) e quella dei servizi bibliotecari che si confermano ai massimi livelli regionali”.

“Voglio ringraziare tutti coloro che quotidianamente si impegnano nel far girare i meccanismi di questa società sempre più articolata e sempre più vincente, a partire dai consiglieri Simona Ivaldi e Angelo Parolini, nonchè tutti i dipendenti, passati da poche unità sino agli attuali trentuno, coordinati dalle tre preziose collaboratrici amministrative Mara Pellirone, Betta Cacciò e Silvia Croce. Il ringraziamento va ovviamente anche a tutta l’amministrazione Melgrati ter che non manca di fornire il suo fondamentale appoggio quotidiano. Chiudiamo in attivo per il terzo anno consecutivo e in costante crescita, ed è imminente l’inizio di importanti interventi e grandi novità per le strutture sportive cittadine. Il 2021, giunto ormai a metà, si preannuncia come un anno da record e guardiamo al futuro con estremo ottimismo”, chiude Colombi.

“C’è una grande sinergia – commenta il vicesindaco e assessore alle partecipate Angelo Galtieri – con tutte le partecipate, e con Gesco in particolare. Devo ringraziare tutto il team per il supporto alle attività comunali che quotidianamente forniscono ma anche chi prima di me ha avviato la trasformazione di queste società in veri e propri strumenti operativi. Il nuovo piano di rilancio turistico che stiamo portando avanti tutti insieme, anche alle associazioni di categoria cittadine, non avrebbe potuto decollare se non avessimo avuto strutture performanti in grado di trasformare idee in fatti. Chiudere il bilancio in attivo dopo l’annus horribilis che ci stiamo lasciando alle spalle è frutto delle capacità e competenze di chi sta amministrando la società con la diligenza del buon padre di famiglia”.​