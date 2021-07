Aggressioni sui treni, SILP-Uil: "Incremento nei primi 6 mesi del 2021. Situazione grave" - IVG.it

Savona/Albenga. Si conta un incremento nei primi sei mesi del 2021 di aggressioni a bordo treno. “Siamo esterrefatti nel leggere i dati resi pubblici sui controlli sicurezza, ad esempio per la Polfer – fanno sapere dalla Federazione SILP/UIL Polizia.

“Ci siamo già pronunciati sulla grave situazione sicurezza della Liguria, una terra divenuta ormai nota a tanti ma troppo spesso per causa di disagi sulla rete viaria e tragici eventi che hanno portato via la felicità a tante famiglie – proseguono -. Facile immaginare che, con il progressivo ritorno alla normalità, non potranno che aumentare facendo rilevare come fosse vitale far convergere, su questa regione, rinforzi adeguati che, invece, non arriveranno e, pare, non siano stati neppure richiesti”.

“Ma non è tutto negativo l’orizzonte – continuano dalla federazione – perché le nostre continue denunce, sulla necessità di installare sistemi di sicurezza passiva nelle stazioni ferroviarie, hanno iniziato a produrre effetti. Procede, infatti, a ritmo spedito il piano lavori e, a breve, anche le Stazioni di Savona ed Albenga si aggiungeranno alle altre monitorate, con positive ricadute sulla sicurezza dei viaggiatori e sugli strumenti a disposizione dei poliziotti. Inutile ribadire che non sono esenti da problemi, sempre sul piano sicurezza, neppure gli altri settori, come la Polizia Stradale, ormai allo stremo nonostante l’impegno e la dedizione dei colleghi che, però, non vedranno arrivare rinforzi e si dovranno confrontare con i carichi di lavoro di luglio ed agosto, un confine di Stato bloccato, il problema migranti ormai divenuto quotidiano”.

“Non possiamo non chiudere dicendo che rassicurazioni sui rinforzi ne abbiamo avute e vogliamo rimanere fiduciosi che tutto ciò si avveri. Purtroppo sempre in ritardo e sempre sulle spalle dei soliti che l’amministrazione, tempestivamente, questa volta bisogna dirlo, si dimentica troppo spesso di premiare” concludono dalla Federazione SILP/UIL Polizia.