Lite sul bus tra una ragazza bipolare e due controllori, TPL Linea: "Pronti ad aumentare controlli e vigilanza" - IVG.it

Alassio. Si è verificata nella notte tra questo sabato e domenica intorno all’una ad Alassio una lite a bordo di un bus TPL. Ad essere coinvolti una ragazza bipolare di 20 anni e due controllori. Intervenuti anche la polizia di Stato e i carabinieri.

“Un altro episodio violento a bordo di un bus” è il commento del presidente di TPL Linea Simona Sacone e del direttore generale Giovanni Ferrari Barusso. “Sul fronte della sicurezza per il nostro personale, la nostra utenza e i nostri mezzi, TPL Linea srl è pronta a nuove iniziative – fanno sapere -. Nel caso gli attuali vigilantes non siano sufficienti pensiamo di avviare già da domani una ricerca di mercato, guardando anche fuori regione, per potenziare i servizi di controllo e protezione ad autisti e controllori”.

“Solidarietà e vicinanza al nostro personale aggredito – continuano da TPL – proseguendo il piano intrapreso per l’estate 2021, senza rinunciare all’azione di ispezione e verifica dei titoli di viaggio nella lotta evasione. Siamo disponibili al confronto per ogni iniziativa utile a tutelare il personale di TPL Linea e la sicurezza del trasporto pubblico locale, specie in orario serale e notturno. L’obiettivo aziendale è quello di una maggiore vigilanza e azione di deterrenza sugli autobus in servizio per prevenire ogni tipo problema, evitando possibili situazioni di rischio”.