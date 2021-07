Ad Albissola festa per la Jet Ski Therapy di Fabio Incorvaia: "Solidarietà, sport e voglia di ripartire" - IVG.it

Albissola Marina. Una giornata di festa ad Albissola per la nuova tappa della Jet Ski Therapy del 7 volte campione del mondo Fabio Incorvaia: tanto divertimento per gli speciali campioni che da questa mattina alle 10 e per tutto il pomeriggio hanno cavalcato le onde sulla moto d’acqua insieme al grande Incorvaia.

Dopo l’appuntamento savonese che si è tenuto lo scorso 5 giugno al porto di Savona, sono stati i bagni Soleluna a ospitare l’evento di sport e la disabilità.

In tutto sono stati 175 i campioni iscritti, 3 le moto d’acqua, 520 gli ospiti accreditati, più di 50 i volontari tra militi della Croce d’Oro Albissola Marina, nucleo cinofilo “il Branco”.



Per l’occasione anche la visita del presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti che riconferma la bontà e l’importanza del progetto: “Solidarietà, sport e la bellezza delle nostre spiagge si sono incontrare oggi ad Albissola Marina” ha detto Toti. “C’è bisogno di gioire, di sorrisi, anche queste iniziative aiutano la ripartenza: per questo faccio un appello ai giovani per la campagna vaccinale e vivere una estate in sicurezza”.

“Questo è un evento importante a cui prendo parte sempre volentieri – ha spiegato il presidente Toti – perché unisce la solidarietà e le eccellenze sportive del territorio nella cornice delle nostre spiagge bellissime. L’estate è una stagione bella per la nostra regione, siamo ripartiti nonostante le molte difficoltà e siamo felici che oggi abbiano potuto farlo anche i bambini disabili in una giornata che per loro è stata ricca di emozioni”.

Albissola, Jet Ski Therapy con Fabio Incorvaia

In mattina è salita sulla moto d’acqua anche l’assessore Ilaria Cavo: “Solo salendo sulla moto d’acqua con Fabio Incorvaia – ha dichiarato Cavo – si può capire quanta emozione e quanta gioia riesca a donare ai bambini e ai ragazzini disabili con la sua Jet Ski Therapy. Oggi ad Albissola Marina ne sono arrivati oltre 200 da tutta la Liguria e non solo. Questa è una tappa importante dopo Savona e prima di Genova. E’ un segnale di ripartenza e ci sono coppe per tutti coloro che hanno avuto la voglia e l’entusiasmo di salire a bordo: sono tutti campioni. Dirlo oggi, con l’Italia Campione d’Europa, e far alzare la coppa anche a loro è un grande segnale di inclusione, di una bella Italia, di una bella Liguria”. Presenti anche i consiglieri regionali Angelo Vaccarezza e Alessandro Bozzano.

“Davvero una giornata splendida – ha aggiunto il sindaco di Albissola Marina Gianluca Nasuti -. Dopo due anni siamo riusciti a ripetere questa bella iniziativa e spero in prossime nuove edizioni. Questa è un’occasione stupenda che mostra il senso di un lavoro di squadra che coinvolge tutti”.

“E’ stato un bel momento. Un grazie a tutti i genitori che ci hanno affidato i loro figli, alla Croce Oro di Albissola, a tutti i volontari e agli sponsor e all’amministrazione: senza di loro questa giornata non potrebbe esserci – ha espresso Fabio Incorvaia -. Quella che si è tenuta oggi ha avuto anche un grande successo di pubblico: sono stati 175 i partecipanti provenienti anche da fuori regione come da Torino, Bergamo, Milano. Stiamo crescendo moltissimo, infatti, abbiamo già nuove date per i prossimi appuntamenti, di nuovo a Savona, ma anche a Genova, al Porto Antico” ha concluso.