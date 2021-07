"A Stella traffico insostenibile, i camion si incastrano in paese": Castellini chiede dissuasori luminosi su statali e provinciali - IVG.it

Stella. Una lettera al Prefetto Antonio Cananà, al presidente della Provincia di Savona Pierangelo Olivieri e alla responsabile ligure di Anas, Barbara Di Franco, per chiedere dissuasori luminosi sulle strade di Stella per evitare che i camion continuino a incastrarsi nelle curve del piccolo paese dell’entroterra savonese. Autore della missiva è Andrea Castellini, candidato sindaco di Stella.

L’obiettivo di Castellini è porre l’attenzione sul “recente aumento del traffico pesante sulle strade del Comune di Stella, che è divenuto insostenibile per la nostra comunità. Risulta infatti noto a tutti che la situazione dei mezzi pesanti che si intrappolano nei nostri piccoli centri urbani stia diventando una consuetudine nella vita pubblica del paese”.

L’ultimo caso (nella foto in alto) poche notti fa: “Il veicolo pesante in questione, arrivato da Celle Ligure e diretto a Sassello, si è trovato incastrato nella strettoia presente tra la sede del Comitato Locale della Croce Rossa di Stella e il ristorante pizzeria Colomba in Frazione San Martino, creando una situazione di estremo disagio non solo per la viabilità ma anche per la salute e la sicurezza dei nostri concittadini. Ciò ha bloccato, per diverse ore, il possibile passaggio dei mezzi di soccorso, rischiando di interromperne il pubblico servizio che, per buona sorte, non ne ha risentito”.

“Sfortunatamente, questo è l’ultimo di una lunga serie di casi che si susseguono quasi ogni giorno – fa notare Castellini – e che comportano problemi di ordine e sicurezza pubblica. Pertanto, la mia richiesta è che vengano inseriti celermente nei luoghi più efficaci per l’ottenimento di un risultato concreto alcuni segnalatori luminosi e cartelli verticali che indichino il divieto di transito ai mezzi pesanti”.

Questo l’elenco delle richieste nello specifico:

· sulla SP542 salendo dal Comune di Varazze l’inserimento di un dissuasore luminoso che ne indichi le dimensioni geometri a tot km di distanza presso Via Piave oltre ai cartelli verticali necessari che segnalino l’impossibilità di percorrere la strada provinciale per i mezzi pesanti con le eventuali limitazioni geometriche e le relative chilometriche.

· Sulla SP22 salendo dal Comune di Celle Ligure l’inserimento di un dissuasore luminoso all’altezza del Cimitero della Città marittima che ne indichi le dimensioni geometri a tot km di distanza, un dissuasore luminoso in prossimità dei garage della pubblica assistenza di San Martino con l’impossibilità di proseguire oltre e i cartelli verticali necessari lungo tutta la tratta con le eventuali limitazioni geometriche e le relative chilometriche.

· sulla SS334 a scendere dal passo del Giovo l’inserimento di cartelli verticali che indichino ai mezzi pesanti l’impossibilità di immettersi sull’incrocio con la SP542 – altezza della Madonna del Salto oltre all’inserimento di un dissuasore luminoso in prossimità dell’incrocio sia salendo che scendo.

· sulla SS334 a salire dal centro della Frazione di San Giovanni un dissuasore luminoso che ne indichi le dimensioni geometri a tot km di distanza inserendosi sulla SP32 – all’altezza della rotonda di Località Rovieto Superiore.

· Sulla SS334 a salire in prossimità dell’incrocio della Madonna del Salto il soprascritto dissuasore luminoso che indichi l’impossibilità di immettersi sulla SP542 verso San Martino con le relative misure geometriche.