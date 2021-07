A Carcare inaugurazione ufficiale del Milan Club "Pino Clemente" nei giardini di Villa Barrili - IVG.it

Carcare. Sabato 10 luglio Carcare si tingerà di rossonero: per l’inaugurazione ufficiale del Milan fans club “Pino Clemente” arriverà una delle sette coppe di Champions League vinte dalla squadra.

Dalle 16.30 il prestigioso trofeo sarà esposto nei giardini di Villa Barrili per tutti i tifosi e i sostenitori dei diavoli, e l’evento sarà presentato da Simone Rudino e Cebry.

L’Aimc porterà in visione al nuovo club, che si inserisce nel gruppo associativo italiano, l’ultima UEFA Cup vinta dal Milan ad Atene nel 2007. Sempre sabato, inoltre, si svolgerà un quiz di “cultura milanista” per chi vorrà partecipare, con ricchi premi in palio.