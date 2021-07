A Borghetto Santo Spirito un nuovo sentiero affacciato sul mare: "Macchia e bosco del Castello" - IVG.it

Borghetto Santo Spirito è una delle poche cittadine costiere di Ponente da dove è possibile raggiungere, in pochissimo tempo e direttamente a piedi dal borgo medioevale, gli ambienti selvaggi della macchia mediterranea. Sul Capo Santo Spirito verso l’altura del Monte Piccaro esiste infatti una rete articolata di sentieri, in parte progettati dall’Ing. Borelli quando a fine ‘800 fece costruire il suo castello sul promontorio.

Da qualche anno l’amministrazione comunale promuove nell’estate escursioni naturalistiche guidate gratuite, allo scopo di far conoscere gli aspetti naturalistici e culturali del territorio. Dopo la traversata Borghetto – Ceriale e l’anello del Monte Piccaro, quest’anno si aggiunge un nuovo percorso “Macchia e bosco del Castello” che si snoda sui tratti recentissimamente ripristinati e resi fruibili; una visita veramente adatta a tutti, ombreggiata e con un dislivello ancora più contenuto.

Il ripristino dei sentieri fa parte del progetto che ha visto il recupero del Castello Borelli con la realizzazione di una piazza pubblica interna, e la valorizzazione degli spazi verdi con il “Parco del Monte Piccaro” che comprende l’intera proprietà fino alla vetta dove è situata la Madonnina in posizione panoramica.

Mercoledì 14 luglio al pomeriggio si partirà proprio con il nuovo percorso, mentre il 21 luglio alla sera si andrà alla Madonnina (cena al sacco e discesa con la luna piena) e il 28 luglio pomeriggio ci sarà l’ormai classica traversata panoramica da Borghetto a Ceriale. Ad agosto il percorso “Bosco e macchia del Castello” sarà al mattino (6 e 13 agosto), come la traversata (27 agosto), mentre l’anello del Monte Piccaro con l’arrivo alla Madonnina si svolgerà alla sera l’11 agosto ed al pomeriggio il 18 e 25 agosto.

Per partecipare è sempre necessario iscriversi entro le 17 del giorno precedente. Il servizio Guida è a cura di Serinus studio naturalistico di Calice Ligure. Per aggiornamenti e iscrizioni online visitare la pagina http://www.serinus.it/trekking.htm da cui è possibile anche visualizzare il calendario Google “Escursioni Natura”, ed importarlo sui propri dispositivi per averlo sempre a disposizione. Per informazioni: tel.333.8771184 Francesca.