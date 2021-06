Zona bianca: nel savonese tornano anche gonfiabili, tappeti elastici e mini giostre - IVG.it

Savona. Non solo luna park: dopo mesi di restrizioni, con l’arrivo della cosiddetta zona bianca in Liguria, lo svago e il divertimento per bambini e ragazzi vedrà il ritorno dei gonfiabili, dei tappeti elastici e delle giostre.

Sono numerose le località della provincia di Savona che accoglieranno le consuete attrazioni estive: dal 9 giugno al via, ad esempio, “Borgiolandia” nell’area di via IV Novembre, così come a Pietra Ligure, in fondo alla passeggiata, ci saranno la mini giostra e le postazioni dei tappeti elastici.

Anche sul lungomare finalese gradito ritorno per gonfiabili e giostrine, così come per il tradizionale spettacolo viaggiante nella Pineta di Ceriale. Stesso discorso per le località turistiche della riviera, pronte a rianimare le serate dell’estate con aree e strutture di gioco e divertimento.

Il via libera ufficiale sarà stabilito da una ordinanza regionale, sulla base di quelle che saranno le disposizioni della zona bianca stabilite per i luna park e le varie attrazioni: i sindaci saranno a loro volta chiamati a disciplinare modalità e utilizzo, anche a seconda delle aree di dislocazione, con specifiche ordinanze comunali.

Rispetto alla scorsa estate le restrizioni dovrebbero essere attenuate, con l’incognita sull’obbligo della mascherina all’aperto o meno. Nei prossimi giorni si conosceranno nel dettaglio le regole dell’estate 2021.