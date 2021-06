World League, il Settebello parte con un successo - IVG.it

Il Settebello campione del mondo comincia la Superfinal di World League battendo facilmente a Tbilisi il Kazakistan per 17-11 (parziali 5-1, 3-3, 6-3, 3-4). A segno tutti gli azzurri eccetto Figari con il 6/9 in superiorità numerica più un rigore: triplette di Fondelli e Damonte, doppiette di Luongo, Di Fulvio, Alesiani e Bodegas, reti di Presciutti, Aicardi e Dolce. In porta Del Lungo nei primi due tempi e successivamente Nicosia. A riposo Echenique e Figlioli.

L’avversario abbordabile ha consentito all’Italia di eliminare le scorie del viaggio con un ingresso morbido nel torneo che prevede domenica alle 16:15 il match più insidioso della prima fase contro la Grecia, che ha sofferto più del previsto per sconfiggere la Francia per 10-8 (2-2, 3-1, 2-3, 3-2) con due gol di Genidounias negli ultimi 4 minuiti.

L’Italia, avanti 3-0 in altrettanti minuti, alimenta gradualmente il vantaggio e raggiunge il +5 (6-1, 8-3) prima del cambio campo, il +7 (14-7) nel finale dei terzo tempo e il +8 nell’ultima frazione (16-8, 17-9) che si chiude sul 17-11.

“Abbiamo segnato tanti gol, ma ne abbiamo anche subiti troppo – asserisce il cittì Campagna che festeggia il compleanno (58 volte auguri!) – Avevo chiesto attenzione difensiva; nel terzo e quarto tempo invece sono diminuite intensità di gioco e applicazione. Quindi abbiamo preso gol evitabili con l’uomo in meno (saranno 4/7, ndr) e addirittura tre in contropiede inammissibili. E’ stata una prestazione con luci e ombre; credo sia anche normale perché non giocavamo una partita ufficiale, eccetto le amichevoli, da tanto tempo e perché siamo in pieno carico di lavoro. Passeremo le prossime settimane ad analizzare ogni dettaglio per correggere i difetti e perfezionare quello che funziona. Con la Grecia sarà tutt’altra musica perché è una squadra forte e competitiva; ci aspetterà una battaglia”.

Gli azzurri sono arrivati in Georgia nel pieno della preparazione verso le Olimpiadi di Tokyo e dopo il lungo collegiale tra Siracusa e Ostia culminato con le due partite amichevoli vinte al centro federale contro il Montenegro (12-7 e 15-9). L’obiettivo è conquistare quell’unica medaglia d’oro che tanto manca nello straordinario palmarès della pallanuoto maschile italiana.

Calendario con orari italiani della prima fase

Sabato 26 giugno

Montenegro-Usa (B) 10-6 (0-2, 5-2, 3-2, 2-0)

Giappone-Georgia (B) 12-13 (3-3, 2-4, 6-5, 1-1)

Grecia-Francia (A) 10-8 (2-2, 3-1, 2-3, 3-2)

Kazakistan-Italia (A) 17-11 (parziali 5-1, 3-3, 6-3, 3-4)

Domenica 27 giugno

Kazakistan-Francia (B) alle 12:45

Georgia-Montenegro (A) alle 14:30

Italia-Grecia (A) alle 16:15

Giappone-Usa (B) alle 18:00

Lunedì 28 giugno

Grecia-Kazakistan (A) alle 12:45

USA-Georgia (B) alle 14:30

Montenegro-Giappone (B) alle 16:15

Francia-Italia (A) alle 18.00

Martedì 29 giugno / Quarti di finale

(A) 2A-3B alle 12:45

(B) 3A-2B alle 14:30

(C) 1A-4B alle 16:15

(D) 4A-1B alle 18:00

Mercoledì 30 giugno / Semifinali

per il quinto posto alle 12:45 (perdenti A-D) e alle 14:30 (perdenti B-C)

per il primo posto alle 16:15 (vincenti A-D) e alle 18:00 (vincenti B-C)

Giovedì 1 luglio / Finali

settimo posto alle 12:45

quinto posto alle 14:30

terzo posto alle 16:15

primo posto alle 18:00

Convocati 15 atleti: Jacopo Alesiani e Vincenzo Dolce (AN Brescia), Marco Del Lungo (Esercito/AN Brescia), Matteo Aicardi, Francesco Di Fulvio, Nicholas Presciutti e Alessandro Velotto (Esercito/Pro Recco), Gonzalo Echenique, Nicolò Figari, Pietro Figlioli e Stefano Luongo (Pro Recco), Andrea Fondelli (RN Savona), Luca Damonte e Gianmarco Nicosia (Telimar Palermo), Michael Bodegas (Barceloneta). Lo staff è costituito da Campagna, dall’assistente tecnico Amedeo Pomilio, dal medico Vincenzo Ciaccio, dal fisioterapista Riccardo Cipolat, dal preparatore atletico Goran Volarevic, dal videoanalista Francesco Scannicchio. Capo delegazione il vicepresidente federale Giuseppe Marotta. Arbitro internazionale al seguito Alessandro Severo.