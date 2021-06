Vuoi potenziare la tua presenza online: scopri come creare un sito internet  - IVG.it

Se sei il titolare di un’impresa e vuoi potenziare la tua presenza online per ottenere un numero sempre maggiore di clienti è fondamentale creare un proprio sito internet nel quale inserire tutto quanto c’è da sapere in merito alla propria impresa. La creazione del sito è davvero semplice e basteranno pochi click per vedere online la propria azienda. Continua l’articolo per scoprire come creare un sito internet in maniera facile e veloce.

A cosa serve creare un sito internet

La creazione di un sito internet per l’impresa è davvero un’operazione immancabile al giorno d’oggi, visto che ormai chiunque utilizza il web per effettuare ricerche di aziende a cui rivolgersi. Possedere un proprio sito può comportare una maggiore pubblicità ed una conoscenza della propria azienda che travalichi i limiti territoriali. Grazie al sito web inoltre si possono monitorare le attività dei visitatori, quindi si può scoprire ad esempio quale sia il prodotto maggiormente ricercato, oppure l’età media dei clienti o anche i periodi in cui ci sono il maggior numero di accessi sul sito. Tutte queste statistiche possono ritornare utili per eventuali campagne di marketing che siano basate sulla profilazione dei clienti effettuata grazie alle statistiche del sito.

Grazie al sito web, sempre che questo sia ben ottimizzato, ci si può posizionare tra le prime pagine del motore di ricerca, ottenendo quindi una maggiore pubblicità per la propria azienda. I vantaggi non si fermano qua, grazie ad esso infatti i clienti possono anche semplicemente scoprire qualche curiosità in più riguardo alla propria azienda.

Come creare un sito internet per la tua impresa

La creazione del sito vi porterà via davvero poco tempo perché online è possibile trovare diversi servizi che permettono una creazione guidata del sito, per accompagnarvi fase dopo fase. Tra le prime operazioni compiere vi sono la scelta del nome del sito e la scelta dell’interfaccia grafica. Per quest’ultima è consigliabile scegliere qualcosa che ben si abbini al tipo di servizio offerto dalla propria impresa e che sia facilmente accessibile e chiaro ai visitatori del sito. In seguito si dovrà scegliere cosa inserire al suo interno, se semplicemente le informazioni basilari legate all’azienda, oppure qualcosa di più dettagliato. Certamente non possono mancare i contatti e la geolocalizzazione della sede principale dell’azienda, in aggiunta poi si possono inserire eventuali informazioni riguardo i prodotti o i servizi di cui quest’ultima si occupa.

Dopo la creazione del sito è comunque fondamentale che questo sia aggiornato continuamente anche i base ad eventuali news riguardanti l’azienda, come ad esempio il lancio di un nuovo prodotto.

Creare una campagna pubblicitaria sul proprio sito internet

Dopo aver provveduto alla creazione del sito web, si possono dar vita campagne pubblicitarie per promuovere i prodotti della propria azienda. Per la scelta della tipologia di sponsorizzazione si possono utilizzare le statistiche del sito in modo da comprendere al meglio quale sia il target di riferimento verso il quale rivolgere la campagna pubblicitaria per i propri prodotti.