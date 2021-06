Villanova d'Albenga, le iscrizioni al centro estivo chiudono il 18 giugno - IVG.it

Villanova d’Albenga. Si svolgerà dal 5 al 30 luglio il Centro estivo di Villanova d’Albenga. Sono trenta i posti disponibili e le iscrizioni si chiudono il 18 giugno. Le famiglie che volessero usufruire del servizio possono scaricare il modulo dal sito istituzionale del Comune e consegnarlo lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 10 alle 13, presso l’Ufficio servizi sociali o trasmetterlo alla mail servizisociali@comunevillanovadalbenga.it. Il servizio è aperto anche ai non residenti.

Le attività ludico-didattiche si svolgeranno presso la scuola Primaria di Villanova d’Albenga. Quest’anno è stata stretta una collaborazione con l’istituto Don Bosco di Alassio che permetterà piccoli di usufruire di una spiaggia.

“Siamo lieti di poter proporre anche quest’anno,in piena sicurezza e nel rispetto delle normative contro la diffusione del covid, questo servizio utile alle famiglie soprattutto in questo delicato periodo di ripresa delle attività economiche a cui auspichiamo corrisponda anche una maggiore possibilità di occupazione lavorativa – ha dichiarato il sindaco Pietro Balestra – Per il comune si tratta di un impegno economico importante, ma che sosteniamo volentieri per i nostri bambini. Ringraziò l’istituto Don Bosco di Alassio per la concessione della spiaggia”.