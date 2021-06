Venerdì 11 e sabato 12 giugno prima sessione del sinodo “Chiesa di Savona prendi il largo confidando” - IVG.it

Savona. La prima sessione del sinodo “Chiesa di Savona prendi il largo confidando” si svolgerà il prossimo fine settimana: venerdì 11 e sabato 12 giugno all’istituto “Rossello” di Savona.

Ecco il programma della prima giornata, venerdì 11: alle 18 arrivi e accoglienza quindi alle 18,15 preghiera introduttiva; dalle 18.45 alle 22.15 attività di conoscenza con l’intervallo (dalle 20 alle 21) per la cena. Alle 22.15 la compieta (testo di don Michele Do).

La seconda giornata, sabato 12, inizierà alle 9 con l’accoglienza quindi alle 9.15 la preghiera delle Lodi mattutine. Alle 9.45 la presentazione del libretto contenente le relazioni degli ambiti su cui si sono svolte le tavole rotonde: sanità, migranti, terzo settore, lavoro, turismo e scuola e la sintesi dei temi usciti dalle cartoline e dalle relazioni delle parrocchie e dei gruppi. Sarà dato spazio a domande e interventi fino alle 10,45.

Alle 11 il vescovo presenterà l’indice dei temi e i criteri per eleggere la commissione sinodale per la redazione dei documenti. A seguire domande e interventi fino alle 12,30 quando sarà il momento del pranzo. Alle 14 si riprenderanno i lavori, con interventi sull’indice dei temi che sarà sottoposto al voto alle 16. Seguirà, alle 16.30, l’elezione dei dieci membri della commissione sinodale per la redazione dei documenti. Alle 17.15 si concluderà la sessione con una breve preghiera