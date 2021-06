VBC Savona, Lorenzo Levati: "Dobbiamo scendere in campo con la stessa mentalità dell'andata" - IVG.it

Savona. Questa sera va in scena il secondo atto delle semifinali di Coppa Italia di Serie D per il VBC Savona. I biancorossi proveranno a bissare la vittoria di sette giorni fa con la PSM Rapallo, per strappare il pass per la finalissima regionale.

Una settimana dove coach Siccardi ha tenuto tutto sull’attenti, al termine della quale ha parlato il capitano Lorenzo Levati. “Dobbiamo scendere in campo con la stessa mentalità dell’andata – afferma -, anche perché abbiamo bisogno di due vittorie nette per qualificarci senza ulteriori sforzi. Non abbiamo provato particolari cose in settimana, se non quello di fare gruppo e crescere come tale“.

Un VBC che può fare molto in questo finale di stagione. “È difficile rispondere – ammette l’opposto -. Penso che questa squadra abbia le carte in regola per alzare il trofeo. Personalmente voglio fare i complimenti alla squadra per il lavoro fatto e quello ottenuto fin qui, ma questo è solo un incoraggiamento perché non abbiamo ancora conquistato nulla”.

Appuntamento alle ore 19 nella palestra di via delle Trincee. Nell’altra semifinale sono di fronte Volley Primavera e Acli Santa Sabina. Gli imperiesi hanno vinto la gara di andata per 3-0 (25-15, 25-18, 25-19).