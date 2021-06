VBC Savona in finale, Giordano Siccardi: "Siamo pronti per qualsiasi avversario" - IVG.it

Savona. Tre a zero all’andata, tre a zero al ritorno. Il VBC Savona non ha lasciato scampo alla PSM Rapallo e, nella palestra di casa, si è imposto con i parziali di 25-13, 25-18, 25-8. I biancorossi approdano alla finale regionale della Coppa Italia di Serie D dove affronteranno la vincente del confronto tra Acli Santa Sabina e Volley Primavera; probabilmente gli imperiesi, forti del 3 a 0 dell’andata.

Giordano Siccardi, a fine partita, commenta: “Oggi è stata una gara piuttosto semplice, sulla falsariga dell’andata. Credo che ci sia stata abbastanza differenza tra le due squadre, dal punto di vista del gioco, tecnico, tattico e delle motivazioni. Questo ci ha permesso di andare liscio e di raggiungere questa finale con grande grande voglia ma anche abbastanza facilmente“.

Il progetto di amalgamare il gruppo della prima squadra e quello dell’Under 19 continua: anche ieri hanno trovato spazio molti giovani. “Non è sempre facile amalgamare due gruppi così eterogenei – spiega il coach -. Soprattutto non è facile farlo durante i campionati e ancor meno facile farlo durante una semifinale di Coppa. Questo è importante perché significa che comunque anche in finale, nel momento in cui ci fosse bisogno, possiamo contare sui ragazzi che hanno esperienza ma anche su dei giovani che hanno già fatto esperienza in Serie D“.

Riguardo all’avversaria in finale, Siccardi afferma: “Credo che la partita di ritorno tra Imperia e Santa Sabina a Genova Quarto, una palestra non semplice, non sia così scontata come quella d’andata. Quindi non sono ancora sicuro che sarà l’Imperia che ci contenderà la vittoria. Io non ho preferenze; è chiaro che l’Imperia la conosco molto bene. In realtà noi siamo pronti per qualsiasi avversario“.