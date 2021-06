Varigotti: cade dagli scogli di Punta Crena, grave un ragazzo - IVG.it

Finale Ligure. Soccorsi mobilitati questa sera a Varigotti, nell’area di Punta Crena, per salvare un ragazzo (e non una donna come erroneamente riportato in precedenza) precipitato dagli scogli.

Secondo le primissime informazioni un giovane ventiduenne stava risalendo sulla scogliera per effettuare un tuffo quando, per cause ancora da chiarire, è caduto rovinosamente sulla spiaggia procurandosi un trauma spinale. Fortunatamente lo zaino che portava in spalla ha attutito un poco il colpo.

Una volta stabilizzato il ragazzo è stato recuperato da Grifo, l’elicottero di soccorso del 118, che ha provveduto a trasportarlo in codice giallo al Santa Corona di Pietra Ligure.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco, il Soccorso Alpino, la Croce bianca di Finale Ligure e la Guardia costiera.