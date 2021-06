Varazze, torna il tradizionale gioco del Truco - IVG.it

Varazze. Se ne sentiva la mancanza a Varazze del gioco del Truco, sospeso per la pandemia e finalmente ripreso per le migliorate condizioni sanitarie, ridando così vita a piazza Nello Bovani, cuore del popolare rione Solaro, dove da anni le esclamazioni spagnolesche dei giocatori ad ogni punto segnato dalle carte, richiamano cittadini e ospiti a far corona al tavolo delle sfide.

“Si respira un’aria nuova e di ritrovata serenità – afferma Giorgio Guastavino, animatore del Gruppo Amici del Truco varazzino -. Questa piazza ha una storia che arriva da lontano, legata ai nostri concittadini emigrati in Argentina e ai naviganti che ci riportarono il gioco. Dobbiamo ringraziare la centenaria Pasticceria Canepa che ci ha sempre supportato e all’ombra della quale si è sviluppata questa kermesse sportiva e umana, punto di aggregazione soprattutto per noi pensionati”.

Mentre Guastavino spiegava queste cose con evidente passione, si udiva l’ennesima esclamazione di chi aveva segnato un punto importante, nella cornice festosa della tifoseria che seguiva il gioco. Va anche segnalata la simpatia dei commercianti che si affacciano su piazza Bovani, ristorante “Bri” in testa, lieti della vitalità derivante dall’allegra compagnia dei “trucchisti”.