Varazze, salpata la Leon Pancaldo: porterà ospiti speciali all’Isola di Capraia - IVG.it

Varazze. E’ salpata questa sera col sorriso per un’avventura strepitosa per stare bene con se stessi, con il mare, il mondo, gli altri. La destinazione? L’Isola di Capraia per la regata di una barca a vela importante, la Leon Pancaldo

La sua una storia antica: natante ripristinato dagli allievi dell’omonimo Istituto Nautico, ora a disposizione dell’Asl2 che, grazie alla collaborazione con il Gruppo La Redancia consente ai suoi ragazzi un’esperienza unica.

A bordo tra gli altri, c’è Roberto Carrozzino, direttore dell’Istituto di Igiene Mentale di Savona nelle vesti anche di skipper, pronto a regalare l’emozione e quell’insegnamento di vita che solo il mare può dare.