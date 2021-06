Varazze ospita la regata di selezione nazionale Optimist e il Trofeo Beppe Bruzzone - IVG.it

Varazze. Si svolgerà a Varazze in occasione del Trofeo Beppe Bruzzone, la prima selezione Optimist per il campionato italiano Under 16 e per la Coppa del Presidente, Cadetti e Primavela riservate a minori di 10 anni.

La manifestazione vedrà le piccole imbarcazioni prendere il mare presso il molo di sottoflutto della Marina di Varazze e prevede lo svolgimento di tre regate nella giornata di domenica 13 giugno.

Su delega della Federazione Italiana Vela, la regata viene organizzata da Varazze Club Nautico, Club Nautico Celle, LNI Savona, LNI Sestri Ponente, e si svolgerà nello specchio acque antistante Varazze, con il seguente calendario:

– Coach Meeting ed eventuale consegna nastri inizio ore 9 – Sarà ammesso un solo rappresentante per affiliato con l’obbligo dell’uso della mascherina;

– Prove: segnale di avviso 1a prova Under 16 ore 11; a seguire avviso per Under 11;

– Nessun Segnale di Avviso sarà esposto dopo le ore 16 del 13 giugno.

Le attività di regate dovranno essere svolte secondo le disposizioni in materia di contrasto e contenimento di diffusione del Covid-19 emanate dalla Federazione che i comitati organizzatori attiveranno e a cui i tesserati partecipanti si dovranno attenere sotto la vigilanza da parte dello stesso comitato organizzatore.

La cerimonia di premiazione sarà effettuata appena possibile al termine della manifestazione nel rispetto di quanto previsto dal regolamento.

Premi ai primi cinque della classifica generale, alla prima classificata femminile ed eventuali altri premi a discrezione del comitato organizzatore per gli Under 16; ai primi cinque della classifica generale per gli Meeting Under 11.

La locandina dell’evento