Varazze, coppia ruba un pattino ma "naufraga" subito: salvati da vigili del fuoco e capitaneria - IVG.it

Varazze. Disavventura questa notte per una coppia che a Varazze, intorno alle 3, ha deciso di prendere un pattino da uno stabilimento balneare e uscire in mare. Dopo pochissimo, però, hanno iniziato ad affondare poiché, secondo quanto riferito, mancava il tappo di sicurezza.

A quel punto la coppia è stata costretta a chiamare i soccorsi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco da terra e la capitaneria di porto via mare. Al loro arrivo il pattino si trovava all’altezza dei bagni Nettuno.

I soccorritori hanno recuperato i malcapitati e li hanno aiutati a tirare in secca in porto il pattino. Per loro fortunatamente nessuna conseguenza fisica.