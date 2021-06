Varazze Club Nautico e Lega Navale, domenica due giornate dedicate al Vela Day - IVG.it

Varazze. Anche quest’anno la Federazione Italiana Vela, in collaborazione con Kinder Joy of Moving e le società affiliate, promuove la cultura del mare e lo sport della vela attraverso l’appuntamento del Vela Day. Un evento dedicato a tutti coloro che, dai sei anni compiuti, vogliono avvicinarsi e scoprire più da vicino quanto sia affascinante il mondo della vela.

Per lo staff di Marcella Ercoli del Varazze Club Nautico e per quello di Elio Spallarossa, della sezione di Varazze della Lega Navale Italiana, saranno due giornate di intenso lavoro, sia in mare e sia a terra, impegnati a garantire la migliore riuscita del Vela Day 2021 in programma sabato 19 e domenica 20 giugno presso i due circoli velici, vanto e orgoglio della “Città delle Donne”.

Il programma del “Vela Day” di Varazze del 19 e 20 giugno 2021:

– Varazze Club Nautico – Porte aperte dalle 9:30 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 17:30 alla Scuola di mare Pino Carattino, con prove gratuite per adulti e bambini. Sarà possibile effettuare una prova gratuita su derive, canoe e SUP, sotto la guida dei propri Istruttori Federali.

Per effettuare la prova in mare è necessario solo prenotare, inviando una mail di richiesta a segreteria@varazzeclubnautico.it o Tel. 019 939 9055 – 335 5634290 / 335 5634530.

– LNI Sezione di Varazze – Dalle ore 10 alle ore 18 gli istruttori federali sono pronti ad accogliere adulti e bambini (dai sei anni compiuti), per una prova gratuita di vela su derive. Per effettuare la prova in mare è necessario solo prenotare, inviando una mail di richiesta a varazze@leganavale.it o Tel. 019 95777 – Cellulare: 348 4010287.

Inoltre, in occasione del Vela Day, saranno esposti i disegni del concorso a cui hanno partecipato gli alunni dell’Istituto Comprensivo Varazze-Celle, realizzati durante lo svolgimento del progetto “Vela Scuola”, promosso dalla Federazione Vela. Al termine della giornata di sabato, alle ore 17,30, si terrà la premiazione dei disegni più belli.

“Vogliamo cercare, in occasione di un grande evento come The Ocean Race Europe, di avvicinare il maggior numero di persone di ogni età alla Vela – afferma Maurizio Buscemi, presidente del Comitato I-Zona della FIV -. Lo sforzo, in queste due giornate varazzine, sarà massimo e finalizzato a promuovere nel migliore dei modi uno sport che permette alle famiglie di vivere un rapporto unico con la natura e con l’acqua, ai giovani di crescere in modo armonioso e divertirsi”.