Vanni Oddera un simbolo per il Gaslini: da oggi sulla sua moto il logo dell'ospedale - IVG.it

Liguria. “Sono emozionato e onorato ad annunciare che da oggi sulla mia moto, sul mio casco e sulla mia tuta avrò il logo dell’ospedale Gaslini”. Si percepisce molta dolcezza nelle parole di Vanni Oddera, il giovane motociclista savonese che ha fatto della solidarietà per i più piccini il suo obiettivo di vita.

“Sono il primo atleta al mondo nella storia dell’ospedale Gaslini di Genova a poter portare il suo nome – continua Oddera -. Sempre dalla parte dei bambini e di chi ha bisogno. Viva la vita!!!”. L’orgoglio di Oddera, ora che indossa la sua “divisa” dai colori accesi, è ancora più palpabile.

Il motociclista infatti è molto caro all’ospedale Gaslini, anche in tempo di Covid non sono mancate le occasioni per regalare un sorriso ai più piccini in cura: da ultimo, il 16 marzo scorso, insieme a Mattia Villardita, “collega” di solidarietà con il suo vestire i panni di Spiderman, Oddera ha fatto visita ai bambini ricoverati dalla finestra dell’ospedale. Ma tante altre sono state e saranno le occasioni per far divertire i piccoli pazienti del Gaslini.