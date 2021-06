Vandalismo ad Alassio, Casella: "Un presidio permanente alla stazione e pattugliamenti straordinari delle forze dell'ordine" - IVG.it

Alassio. “Di fronte agli incresciosi atti di vandalismo e di criminalità che si sono verificati ad Alassio nell’ultimo weekend, serve una risposta decisa e tempestiva perché chi viene nella nostra città per disturbare o delinquere deve sapere e capire che questo non è il suo posto”. Lo afferma Jan Casella, consigliere comunale di “Alassio Volta Pagina”.

“Tra le costanti del modo con cui intendo svolgere il mio ruolo di amministratore pubblico, da una parte c’è sempre stata quella di ridurre al minimo le polemiche durante la stagione turistica per permettere a chi lavora di operare serenamente e di continuare a fornire un’immagine positiva della città, nonostante le lacune evidenti, che mi preoccupo di sottolineare nelle sedi dovute, ma non sui giornali o sulle pagine social; dall’altra parte c’è stata quella di affrontare le tematiche della sicurezza urbana con un approccio che non fosse di tipo esclusivamente repressivo. Stavolta mi vedo costretto a fare un’eccezione”.

“Credo che sia urgentissimo per l’amministrazione elaborare un vero e proprio pacchetto sicurezza in coordinamento con le forze dell’ordine. Un pacchetto che comprenda almeno un presidio permanente alla stazione ferroviaria e la presenza costante ed itinerante di pattuglie delle forze dell’ordine e che riprenda in considerazione la proposta formulata lo scorso anno dal mio capogruppo, Giovanni Parascosso, ovvero avanzare la richiesta per ottenere, durante i week-end estivi, pattugliamenti straordinari da parte del Reparto Mobile di Genova”.

“Non si tratta di trasformare la città in un paese in stato d’assedio, ma chi viene da noi a trascorrere giorni di svago e spensieratezza non deve assolutamente assistere o addirittura vivere situazioni di vandalismo e criminalità, oltre tutto potenzialmente pericolose per l’incolumità personale; la stessa tranquillità deve essere garantita agli imprenditori e ai lavoratori del comparto turistico alassino e va estesa a tutti coloro che in Alassio risiedono stabilmente o meno. Agiamo subito, per evitare che certi personaggi e nuove ‘mode’ si insedino nel nostro territorio. Temporeggiare o minimizzare l’accaduto rischia di far ripetere questi episodi per tutta l’estate 2021, e nessuno se lo può permettere”.