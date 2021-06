Vado FC: amichevole con lo Spezia per gli Allievi rossoblù - IVG.it

Vado Ligure. Giornata dalle forti emozioni per gli Allievi 2005 e 2006 del Vado FC. I giovani rossoblù sono andati in trasferta alla Spezia per disputare un incontro amichevole con gli aquilotti, grazie all’ospitalità della società spezzina.

Le formazioni vadesi si sono ben comportate, mettendo in mostra i propri talenti del settore giovanile. Oltre all’esperienza sul campo, molto utile sul piano della crescita calcistica, non poteva mancare una visita al Picco, lo stadio dello Spezia Calcio, società che milita in Serie A.

Gli Allievi del Vado insieme ai pari età spezzini

Lo stadio Picco