Vadese, Sergio Brunasso: "L'obiettivo più grande è creare un settore giovanile" - IVG.it

Vado Ligure. Questa mattina, in via Caduti per la Libertà, è stato inaugurato il circolo dell’Asd Vadese Calcio 2018.

Un taglio del nastro che consolida ulteriormente il legame della società sportiva con il territorio, come conferma il presidente Sergio Brunasso. “È un passo importante per una società nata da poco. Siamo riusciti a costruirci una sede tutta nostra, all’interno della quale ci sarà anche un circolo che ci permetterà di fruire meglio dei locali che abbiamo individuato. Siamo contenti di quanto fatto fino ad oggi; purtroppo ci manca tantissimo il calcio giocato. La sede, il circolo, sono tutte cose belle, però alla fine – ammette il presidente – quello che manca è veramente il rettangolo verde. Però ci stiamo preparando, anche per questo”.

Traendo ispirazione del portiere del grande Torino, la Vadese guarda avanti con l’intento di raggiungere nuovi obiettivi. “Abbiamo come riferimento il passato e, ovviamente, quello resta: Valerio Bacigalupo è stato il più grande sportivo vadese e noi abbiamo voluto ricordarlo dedicando la nostra società a questo personaggio – spiega Brunasso -. Ora è il momento di guardare veramente verso il futuro: abbiamo idea di iniziare a fare calcio anche coi più piccoli, non solo con la prima squadra. Ci stiamo lavorando, speriamo di riuscire a fare qualcosa di buono, come abbiamo fatto con la prima squadra. Quest’anno è l’obiettivo più grande che ci siamo posti“.

Porre radici sul territorio, come dimostra l’ultima partnership ufficializzata nei giorni scorsi, “è sempre stato un nostro obiettivo, una nostra prerogativa fin dall’inizio – sottolinea il presidente -. Siamo molto radicati sul territorio di Vado, siamo tutti vadesi doc e abbiamo avuto un enorme credito da tante aziende che lavorano sul territorio vadese. L’ultima, in ordine di tempo, è stata Vado Gateway che ha sposato il progetto che gli abbiamo prospettato soprattutto per la parte che riguarda i piccoli. Abbiamo sottoscritto un contratto triennale, che per noi è importantissimo perché ci dà anche una certa tranquillità guardando al futuro. Però non è l’unico sponsor: ci sono tante altre realtà, magari anche più piccole, che ci hanno dato credito fin dall’inizio e continuano a sostenerci. Questo dimostra che sul territorio abbiamo lavorato bene“.