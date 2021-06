Vaccino, da oggi il call center chiamerà chi ha prenotato la prima dose per anticipare l'appuntamento - IVG.it

Liguria. A partire da questa mattina alle 8 le persone che hanno prenotato la prima dose di vaccino anti-Covid verranno contattate dal call center di Regione Liguria e avranno la possibilità di anticipare la loro somministrazione. Lo annuncia la Regione Liguria in una nota.

La decisione arriva a seguito delle relazioni da parte degli uffici regionali e della task force di Alisa e ha l’obiettivo di mantenere il target di somministrazioni assegnato alla nostra regione dalla struttura commissariale anche a seguito delle sopravvenute indicazioni riguardanti l’utilizzo dei vaccini a vettore virale (AstraZeneca e Johnson&Johnson).

Per questa operazione saranno impegnati inizialmente 15 operatori, che saliranno fino a 50 nei prossimi giorni. Si prevede di contattare circa 10mila persone in una settimana.

Intanto il presidente Giovanni Toti comunica che “nelle ultime 24 ore, in tutta la Liguria, non è stato registrato nessun nuovo ricovero. I ricoverati in terapia intensiva a oggi sono 12, una situazione particolarmente incoraggiante per l’intero sistema sanitario regionale”. Sul fronte dell’incidenza,” la Liguria è a 8 casi su 100mila abitanti a settimana – prosegue Toti – A livello provinciale, la situazione migliore è quella dell’imperiese, a quota 1. La provincia di Savona segna 12 casi, quella della Spezia 7 e la Città metropolitana di Genova “.

“Una serie di risultati – conclude Toti – che sono da attribuire senza dubbio all’enorme sforzo nella campagna vaccinale, che continua a registrare numeri di tutto riguardo: anche nelle ultime 24 ore, nonostante la giornata di domenica, in Liguria sono state somministrate più di 12mila dosi di vaccino”.