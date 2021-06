"Vaccinazione e promozione della salute al tempo del Covid": il webinar organizzato dalla Sips - IVG.it

Liguria. La prima iniziativa programmata dopo il rinnovo del direttivo della Società italiana di promozione della salute è un incontro, il 7 giugno 2021, alle ore 21.00 sulla piattaforma Zoom (stante le restrizioni imposte dalla pandemia) incentrato su un argomento di indubbia attualità: vaccinazione e promozione della salute al tempo del Covid-19.

I lavori saranno introdotti dal dottore Bruno Aiello, presidente nazionale Sips e dalla dottoressa Sabrina Bonino, presidente delegazione Liguria. Interverranno il Professore Giancarlo Icardi, Ordinario di Igiene Generale e Applicata Dipartimento Scienze della Salute, Università degli Studi di Genova su “Vaccinazione tra passato, presente e futuro”; l’ingegnere Gianni Icardi, Past Governatore Lions e Presidente Alert Team MD108 Italy; la dottoressa Tiziana Lazzari, Past Governatore del Distretto 2032 del Rotary International, su “Piano nazionale vaccinale italiano, la collaborazione da parte delle associazioni al Sistema Sanitario Nazionale”, ed il dottore Arnon Shahar, Responsabile vaccinazione anti-Covid del Maccabi Health Service Israele su “Piano Vaccinale in Israele”.

“Il desiderio di ‘stare bene’ – dicono dalla Sips – è comune alla maggior parte di noi, declinandosi in mille sfumature che, approfondendone maggiormente l’interpretazione, portano perlopiù al desiderio di godere di una buona salute, sia fisica che mentale ed emotiva”

“Non sempre però possediamo sufficiente consapevolezza sul come ottenere lo stato di benessere desiderato – precisano -, né di quali supporti possiamo usufruire o a chi possiamo rivolgerci.

Anche per andare incontro a queste esigenze è stata fondata, nel 2012, la SIPS, con l’intenzione di promuovere la salute in ambito interdisciplinare ed interprofessionale, occupandosi del benessere del singolo e della comunità, in accordo con le politiche dell’Istituto Superiore di Sanità. Siamo una società scientifica a livello nazionale, con delegazioni a livello regionale per rispondere in maniera più specifica alle esigenze del territorio”.

“La delegazione Liguria, costituita nel giugno del 2012 ad Albenga, si è mostrata subito particolarmente attiva, arrivando anche ad ospitare a Genova, nel 2016, il Meeting Nazionale SIPS avente per tema ‘Trent’anni dalla Carta di Ottawa: un maggior controllo sulla propria salute e sui propri ambienti, per fare scelte favorevoli alla salute'”.

“Recentemente è stato rinnovato il direttivo regionale SIPS, nominando la Dottoressa Sabrina Bonino quale presidente, la dottoressa Anna Maria Gentile quale vice presidente, la dottoressa Rita Gagno quale segretaria, e consiglieri il dottor Elio Garbarino e il dottor Roberto Predonzani. L’attuale Direttivo della Delegazione SIPS Liguria intende relazionarsi con istituzioni, comunità locali e professionisti (non solo in campo sanitario), proponendo occasioni di confronto e dibattito per contribuire al benessere dei cittadini”.

La partecipazione è libera senza necessità di iscrizioni, basta collegarsi al link e la registrazione verrà caricata sul canale Youtube Sips Liguria. La Delegazione SIPS Liguria ringrazia il Lions Club Loano Doria per il supporto tecnico.