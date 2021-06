Urbe dice No al titanio nel Beigua: turismo sostenibile e opere di riqualificazione del territorio - IVG.it

Urbe. Negli ultimi tempi si è parlato molto di Urbe a proposito della cava di titanio, ma per l’amministrazione comunale “è assolutamente incompatibile con quella che è la prospettiva di sviluppo sostenibile per il nostro comune e per l’intero comprensorio” afferma il consigliere comunale di maggioranza Massimo Parodi.

“Contemporaneamente alla lotta contro l’autorizzazione alle ricerche, stiamo lavorando su molti progetti con l’obiettivo del rilancio turistico e dello sviluppo economico di Urbe”.

Ecco le iniziative, in fasi diverse di realizzazione, previste dal Comune: “Abbiamo ricevuto la prima tranche di finanziamento per il distributore di carburanti e possiamo partire con la progettazione dell’impianto. Quest’anno saranno attivati tre nuovi sentieri con relative segnalazioni, cartelli e pannelli informativi. Partecipiamo ad un tavolo con altri comuni dell’Alta Valle dell’Orba (Tiglieto, Molare) dedicato al turismo sostenibile. Il “Tavolo dello Sviluppo e del Turismo in Alta Val d’Orba” ha una portata pluriennale, ma già si pone degli obiettivi per l’anno corrente, come ad esempio: la pulizia dei sentieri con l’inserimento e la tracciatura di nuovi itinerari; il progetto in collaborazione con 101GiteinLiguria, iniziativa dedicata ai bambini e famiglie; una campagna di sensibilizzazione per tenere pulite le zone più affollate (aree picnic, laghetti, ecc.); un contributo alla conoscenza del mondo delle api e dell’apicoltura attraverso un apiario didattico e un aiuto per chi vuole curare e gestire un alveare”.

“A questo si aggiunge la realizzazione di un nuovo sito www.visitvaldorba.it con l’obiettivo di informare su tutto quello che si può fare in Valle con particolare riguardo agli sport outdoor e a tutte le attività che permettono di godere al meglio delle bellezze naturali del nostro territorio. Punto cardine del progetto è la visione dell’Alta Valle d’Orba come un cuore verde (l’Orba Selvosa del Manzoni) tra il Monferrato e il Mar Ligure. E’ un dato di fatto geograficamente parlando, lo è stato dal punto di vista storico, oggi diviene la nostra peculiarità dal punto di vista turistico, perché l’Alta Val d’Orba ha questo enorme potenziale: l’essere un territorio incontaminato e selvaggio perfettamente incastonato tra Piemonte e Riviera” aggiunge l’esponente dell’amministrazione comunale.

E ancora: “Entro marzo saranno poi presentate le richieste di contributo per tre progetti importanti sia per il recupero di manufatti storici sia per migliorare la qualità dei sentieri, come il restauro della cappella della Gataze, la nuova passerella sul rio Rosto e la ristrutturazione dell’area pic-nic del Faiallo”.

“Saranno attivati lavori per la revisione dell’argine dell’Orba in frazione Martina grazie ad un finanziamento di circa 600.000 euro. Sono inoltre previsti i seguenti lavori di messa in sicurezza: rifacimento cordoli e ringhiere del ponticello in via Dano; intervento su cedimento sede stradale in via Ravugna; rifacimento muro di sostegno in via Vassuria”.

“Si sono appena conclusi i lavori per il cappotto termico della scuola di Campè e, nel corso dell’estate, verrà effettuata la revisione del tetto”

“Continueremo i lavori di asfaltatura dando precedenza, quest’anno, alle strade secondarie (via Pistou, via Campe’, via Ravugna, via Maraschino, via Dano, ecc.)”.

“Sono in corso i lavori di manutenzione straordinaria del municipio”.

“Infine abbiamo ricevuto recentissima comunicazione, a seguito di una nostra richiesta del 2015, di un ingente contributo di 1.700.000 euro per il recupero del centro storico di Olba San Pietro. Se confermato, i lavori saranno in calendario per il 2022”.

“Ricordiamo inoltre che sono aperti i bandi per il sostegno alle nostre imprese – soprattutto quelle che hanno subito danni economici per la pandemia – e per il contributo all’acquisto di computer/tablet per i ragazzi che devono fare lezioni da casa.

“Dopo aver vaccinato, in hub a Sassello, il 90% dei nostri over 80 stiamo pressando la Asl 2 per coprire il restante 10% e per vaccinare anche la fascia 70/80 anni, grazie al supporto della nostra Croce Rossa e delle due infermiere di comunità. Da parte nostra quindi grande attenzione alla questione cava, ma altrettanto impegno a portare avanti questi progetti: in nessun modo ci faremo scippare il futuro di Urbe” conclude il consigliere Parodi.