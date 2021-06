Uomo rimane in aria su una piattaforma di sollevamento: salvato dai vigili del fuoco - IVG.it

Albisola Superiore. E’ rimasto sospeso in aria e fino a non riuscire più a scendere un uomo bloccato su una piattaforma aerea di sollevamento ad Albisola Superiore, accanto al supermercato Pam in Corso Ferrari.

L’allarme per soccorrere l’uomo è stato lanciato intorno alle 13. Sul posto sono accorsi subito i vigili del fuoco del distaccamento di Varazze. Per le operazione di recupero dell’operaio è stato richiesto anche l’intervento dell’autoscala della sezione dei vigili del fuoco di Savona.

Fortunatamente l’uomo rimasto in aria per diversi minuti a causa di un problema tecnico al mezzo di una ditta, è stato salvato con l’aiuto degli agenti.