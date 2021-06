Under 18 femminile, l'APS inizia la seconda fase con una sconfitta - IVG.it

Vado Ligure. Trasferta difficile per le pappagalline Under 18, alle quali non basta la rimonta finale, infatti al termine dei quaranta minuti il punteggio recita 76-62 in favore delle spezzine.

Inizio di partita aggressivo per le savonesi che ai muscoli delle padrone di casa rispondono con una difesa attenta ed un attacco brillante fatto di contropiedi e gioco di squadra tanto da arrivare alla fine dei primi 10’ sul punteggio di 15-15.

Nella seconda frazione però le biancorosse si fanno sopraffare dalla carica delle ragazze di coach Corsolini tanto da andare in confusione in attacco perdendo parecchi palloni e concedendo canestri facili alle avversarie subendo un passivo importante arrivando alla sirena di metà gara con il tabellone che dice 42-20.

Al rientro in campo le biancorosse si riapparecchiano tornando a rispondere colpo su colpo alle spezzine, ma sul finire di quarto qualche errore di disattenzione non permette di vincere il terzo quarto perdendolo di 3 lunghezze e arrivando alla penultima sirena sul punteggio di 59-34.

Ultimo periodo all’arrembaggio per le ragazze di coach Cacace dove con una bella verve offensiva arrivano anche sul meno 11 a tre minuti dalla fine, ma ecco che caldo e stanchezza si fanno sentire tanto da non riuscire più a rispondere alla fisicità messa in campo da Moretti e compagne, giungendo così al termine del match con il tabellone che recita 76-62.

“Pappagalline che per alcuni tratti della gara han peccato di troppa frenesia, soprattutto nel secondo quarto, ma nonostante questo brave a provarci fino alla fine, prova che la strada su cui si sta lavorando è quella giusta e non bisogna mollare di un centimetro” commenta lo staff tecnico dell’APS.

Prossimo impegno lunedì 14 giugno alle ore 20,30 presso il Geodetico di Vado contro la favorita Basket Pegli.

Il tabellino della partita valevole per la 1ª giornata della fase a orologio:

Cestistica Spezzina – Amatori Pallacanestro Savona 76-62

(Parziali: 15-15; 42-20; 59-34)

Cestistica Spezzina: Moselli 10, Moretti 18, Della Margherita Ne, Silvi, Lavagnetti, Meriggi 11, Guzzotti 12, Guerrieri 15, Rotti 9, Maggi, Amorei 1. All. Corsolini. Ass. Zampieri, Sturlese.

Amatori Pallacanestro Savona: Ghigliotto, Quercia 2, Pregliasco 22, Pesce 2, Gorini Giulia 8, Guidetti 9, Gorini Giorgia 3, Contati 11, Cignoni 5. All. Cacace.

Arbitro: Obreja (Vezzano Ligure).