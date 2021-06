Under 15 maschile: la Pallavolo Carcare si aggiudica la finale territoriale - IVG.it

Carcare. “Non poteva che essere così”. È il commento a caldo della società valbormidese dopo il fischio finale dell’arbitro alla gara conclusiva del campionato riservato alla categoria Under 15 maschile.

“Ci abbiamo creduto in questo gruppo di baldi giovani dotati, sin dall’inizio, del giusto carattere che deve appartenere al bagaglio del buon pallavolista” aggiunge il mister Luca Garra, che ha visto i suoi trascorsi nella società di Carcare come giocatore e adesso come allenatore del settore maschile.

La formazione Under 15 maschile della Pallavolo Carcare ha concluso il campionato con 18 punti perdendo un solo set nel suo cammino; un percorso nel quale già dalle prime gare si leggevano la voglia e l’entusiasmo necessari per raggiungere la vittoria.

La finale si è svolta mercoledì 2 giugno nella palestra di Carcare tra la formazione del Maurina Imperia e quella della Gandolfo Marmi Carcare. La Maurina si presenta con buoni giocatori dotati di buona altezza, ma forse poco esperti, quindi cambio tattica da parte di coach Garra ed alternando le varie fasi d’attacco la squadra biancorossa riesce a dominare la gara. Sono scesi in campo tutti i tredici atleti biancorossi ed ognuno di loro ha dato un grande contributo.

La Gandolfo Marmi Carcare si è imposta per 3 a 0 con i parziali di 25-11, 25-10, 25-12. Risultato che conferma l’esito del campionato e vale la conquista del gagliardetto di campione territoriale Liguria Ponente. Prossimo appuntamento: la finale regionale.

“Già il 14 maggio del 2019 l’allora Under 14 maschile di Carcare aveva addirittura raggiunto la finale nazionale di Bormio – ricorda il presidente Michele Lorenzo -. Siamo tutti orgogliosi di tutto il settore giovanile sia maschile che femminile, dove si stanno registrando importanti traguardi. Un ringraziamento a tutto lo staff, Micaela che insieme a Luca ed Enrico ha creduto in questo gruppo e ha preparato la squadra al meglio dal punto di vista atletico, ai dirigenti Flavio, Furio, Monica e Timo che hanno sempre accompagnato la squadra rispondendo alle loro esigenze anche in momenti particolari, a Federico Arcidiacono tecnico video, che con le sue riprese ha portato la Pallavolo Carcare nella case dei nostri sostenitori”.