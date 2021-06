Una camminata di 10km per i bambini dell'ospedale: la cifra raccolta sarà devoluta alle "Principesse in Corsia" - IVG.it

Albissola Marina. Una camminata di 10 chilometri per dare confronto ai bambini ricoverati in ospedale. E’ questa l’iniziativa che è stata accolta dal Comune di Albissola Marina per offrire una cifra, si spera importante, all’associazione “Principesse in Corsia” di Albisola, che orienta la propria attività per regalare un sorriso ai giovani pazienti della pediatria.

In particolare, si tratta di “un’esperienza diversa dal solito, non tutti in gruppo ma per conto vostro, con il vostro passo, senza accompagnatore ma con una cartina e la descrizione del sentiero OSA 1, tratta facente parte (entro pochissimo tempo) del Sentiero Liguria da Ventimiglia a Sarzana” fanno sapere dal Comune di Albissola.

La camminata si terrà sabato 19 giugno e non ha orari rigidi: per partecipare è possibile partire quando si vuole nella fascia oraria 8,30-11. Necessaria è l’iscrizione che avverrà all’info point allestito all’interno del nuovissimo Parco Puccio dove OSA Outdoor Sport Activity organizzerà anche un servizio guardaroba. L’iscrizione avrà un costa 5 euro e l’intero incasso sarà devoluto all’associazione Principesse in Corsia di Albisola. Per ricevere informazioni o prenotare è possibile chiamare il numero 338.6931783.

Per partecipare alla camminata di solidarietà è consigliato un abbigliamento consono con scarpe da trekking, acqua e tanta voglia di camminare. Il percorso non presenta particolari difficoltà ma è sempre un tracciato escursionistico con circa 400 metri di dislivello, 10 km di bosco vista mare sulle alture di Albissola Marina, che potrà concludersi con un tuffo in mare per levare la fatica e il caldo di dosso. L’iniziativa infatti gode anche della convenzione con alcuni stabilimenti balneari di Albissola, che realizzeranno speciali offerte per concludere la giornata sulla spiaggia.